Vuelven a pedir la cabeza de Estefanía Molina en 'El País': ¿existe la clase media?

Hace unos meses contábamos en Libre Mercado cómo el economista Eduardo Garzón, hermano del exministro Alberto Garzón, señalaba en varias ocasiones a la periodista Estefanía Molina, que colabora con el diario ‘El País’, por no coincidir con ella cuando esta calificaba de "horror" el comunismo que sufrieron los países del Este de Europa o cuando alertaba en sus columnas de opinión sobre el grave problema de sostenibilidad de las pensiones públicas españolas.

Pues bien, el menor de los Garzón (38 años) ha vuelto a pedir de forma implícita el despido de la periodista catalana por sus afirmaciones de que "este sistema [el Estado del Bienestar] está hecho para los ‘boomers’, y está agotado". Esto también ha generado una serie de críticas desde los sectores de izquierda más afines a Podemos, que vienen casi a negar que en España haya existido alguna vez la clase media. A continuación, te contamos las claves de todo.

En primer lugar, aquí podemos ver el post de Eduardo Garzón donde se pregunta por qué ‘El País’ sigue dándole voz a Estefanía Molina:

¿Pero por qué sigue dándole El País voz a esta persona? https://t.co/cDu8bLsDrd — Eduardo Garzón (@edugaresp) February 12, 2026

Como se puede ver en el tuit citado por el economista, el diario ‘El País’ ha realizado una entrevista a Molina a raíz de su último libro "Los hijos de los‘boomers’", donde reflexiona sobre el estado de la juventud en España y sobre el desencanto de esta con los resultados materiales que la democracia les ha traído, entre otras muchas cuestiones.

Esta opinión de Estefanía Molina le parece lo suficientemente grave a Eduardo Garzón como para pedir explicaciones a ‘El País’ sobre el altavoz que le están dando a la periodista y politóloga. Sin embargo, Garzón no ha sido el único personaje de izquierdas que ha puesto el grito en el cielo ante esta opinión fundamentada de Molina. También tenemos al que fue diputado por Podemos, Julen Bollain, que expresó lo siguiente en su cuenta de X (Twitter):

Mira, no. Lo que describes es clase trabajadora aquí y en la Conchinchina. Que vivierais con dignidad, tuvierais una VPO, coche, vacaciones modestas y, sobre todo, expectativa de ascenso, no lo convierte mágicamente en "clase media". Lo que demuestra es que hubo un periodo en el… https://t.co/umyCJ45bRF — Julen Bollain (@JulenBollain) February 11, 2026

Entre toda la retórica del exdiputado vasco, intenta dar una definición de clase media al decir que "la clase se define por tu relación con el trabajo y con la propiedad. Si dejas de currar y se te cae la vida encima, no eres clase media, eres clase trabajadora".

Esta argumentación tiene una serie de fallos que el economista vasco pasa por alto. En primer lugar, vemos que empieza diciendo que la clase social se define por la relación que existe entre la persona, su trabajo y sus propiedades, para luego rematar su argumentación diciendo que "si dejas de currar y se te cae la vida encima, no eres clase media, eres clase trabajadora". Aquí vemos cómo omite el factor de la propiedad, siendo algo fundamental en la actualidad.

Una persona puede tener ingresos que provengan del trabajo que ronden los 1.000 euros y, a su vez, poseer una vivienda que tenga alquilada por la que obtenga 1.500 euros de rendimientos del capital inmobiliario. Es decir, esta persona estaría ganando más por sus ingresos pasivos que por su trabajo. También esta persona podría dejar de trabajar un tiempo y vivir de las rentas, ¿eso la convierte en clase media, aunque hemos dicho que estaba ganando 1.000 euros al mes?

Una definición estática y desfasada

Otro punto que no tiene en cuenta Julen Bollain en su argumentación es el gasto al que se enfrenta cada persona o cada familia. ¿Acaso las familias que ganan 50.000 euros al año no tienen más gastos (derivados de su nivel de vida) que las familias que ganan 24.000 euros al año? Cuanto más dinero gana una familia, más busca mejorar su nivel de vida, aparejando esto un gasto mayor que puede suponer un problema si los ingresos que provienen del trabajo se acaban de forma abrupta.

El problema de reducirlo todo al salario que se cobra y no tener en cuenta otros factores como los ingresos pasivos o los ahorros previos, es que la definición que da Bollain podría convertir a alguien que cobra el SMI (pero con ahorros previos) y es despedido en clase media, algo que a todas luces no es. Por último, aunque no menos importante, el economista no parece tener en cuenta que una persona puede estar cobrando la prestación por desempleo, lo que ayuda enormemente a que no "se caiga la vida encima".

La crítica de Julen Bollain, junto con la de otras personalidades de izquierdas en las redes sociales, recuerda las palabras de Afra Blanco que ya contamos en Libre Mercado cuando dijo que "la clase media nunca existió. Es una trampa del capital". La realidad es que la clase media ha existido y sigue existiendo, otra cuestión es si la clase media es hoy mayor o menor en proporción que hace varias décadas, algo sobre lo que también hemos informado en artículos anteriores.

Sea como fuere, ante el empobrecimiento generalizado de la sociedad española en los últimos años —sumado al que ya arrastrábamos desde la crisis del 2008— una parte de la izquierda parece empeñada en negar que hayamos vivido una época de expansión y consolidación de la clase media, en lugar de reconocer las consecuencias negativas que su modelo económico y social ha traído a España.