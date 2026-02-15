El atraco de Sánchez a trabajadores y pensionistas por la puerta de atrás

El festín recaudatorio en Hacienda continúa. Hasta el pasado noviembre, último mes con datos disponibles de la AEAT, las arcas estatales superaron la friolera de los 300.000 millones de euros en impuestos, lo que supone un nuevo récord histórico para el departamento de María Jesús Montero.

Esta semana, la Airef ha publicado un trabajo en profundidad sobre los orígenes de ese aumento de la recaudación, que viene a desmontar el principal relato del Gobierno de Pedro Sánchez: recaudamos mucho porque crecemos mucho.

Y es que, los precios (y no el PIB) son los mayores responsables de esa subida de los ingresos. Tal y como refleja el organismo de Cristina Herrero, se espera que aumente la recaudación en 2025 un 9,5%, y de esa cifra, la mayor cuantía (un 3,6%) corresponde a la subida de precios.

Dentro de todos los impuestos que recauda la AEAT, el IRPF es el rey. En este sentido, el Gobierno obvia que, desde que comenzara la tormenta inflacionista, se han negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF que está actuando como un impuesto en la sombra para los trabajadores. Organismos como Fedea han calculado que esta negativa supone una subida del IRPF por la puerta de atrás de un 25% para una renta media de 30.000 euros.

En el caso del IRPF, las previsiones de la AIReF sitúan la recaudación de 2025 un 8,9% por encima de la de 2024, "impulsada principalmente por el factor precios, que con el consecuente incremento asociado a los tipos efectivos supondrá el 73% del incremento esperado".

A partir de 2023, "el traslado del efecto de la inflación a la remuneración privada supuso la mayor aportación al crecimiento de las bases del IRPF, impulsadas además por el aumento de los salarios públicos y la revalorización de las pensiones con el IPC del año anterior (un 8,5%), cuya aportación resultó de mayor intensidad que en el año previo" señala el organismo. Por tanto, estamos ante un negocio redondo para el Gobierno: sube el IRPF por la puerta de atrás gracias a la inflación y se atribuye el mérito de subir las pensiones o el sueldo de los funcionarios mientras recauda más por ello.