Rita Maestre descubre a Huerta de Soto: "Dice que los impuestos son esclavitud"

La crisis de la vivienda es uno de los grandes problemas económicos que afecta en la actualidad a los españoles. La intervención excesiva del Gobierno sobre el sector inmobiliario, con la limitación de la oferta y políticas que desincentivan la entrada de nuevos oferentes en el mercado, ha generado un incremento extraordinario de los precios de la vivienda, tanto en venta como en alquiler. Pero, en lugar de proponer soluciones realmente efectivas, desde la izquierda se insiste en señalar a los propietarios.

Rita Maestre, contra Huerta de Soto

Ante la opción intervencionista que implica el socialismo, los economistas liberales proponen alternativas basadas en la iniciativa privada y la búsqueda del beneficio, que en el fondo genera un beneficio social generalizado. Dada esta confrontación ideológica, con la experiencia histórica y la teoría en su contra, lo único que queda al alcance de la izquierda es ridiculizar y manipular las ideas que proponen estos economistas. Así, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha decidido atacar directamente a uno de los grandes referentes liberales de España: el catedrático Jesús Huerta de Soto.

"¿Quién es Jesús Huerta de Soto?", se pregunta Rita Maestre para comenzar a desarrollar, a continuación, su opinión sobre el catedrático de Economía español y las tesis del liberalismo económico. Así, se refiere a Huerta de Soto como "el rentista y economista anarcoliberal del que Milei se considera su discípulo y que posee alrededor de 30 inmuebles en Madrid que le proporcionan unos ingresos anuales de 10 millones de euros".

Del mismo modo, Rita Maestre destaca que "Huerta de Soto es uno de los ideólogos del proyecto con el que Milei está desmantelando el Estado argentino". De esta forma, subraya que, dada la influencia que el economista español ha ejercido sobre el presidente argentino, Milei "le citó en su ceremonia de investidura y se considera un admirador suyo".

Jesús Huerta de Soto: anarcoliberal, cerebro del desmantelamiento del estado en la Argentina de Milei y propietario de más de 300 viviendas en Madrid. De estos hablamos cuando decimos que nos están robando Madrid. pic.twitter.com/BujOuhchGb — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) February 11, 2026

En este sentido, Rita Maestre critica frontalmente algunas de las propuestas realizadas por economistas liberales, manipulando el mensaje de fondo de estos economistas y obviando que su intención sería plantear una alternativa más eficiente y justa al sistema actual. Al respecto, haciendo referencia a las ideas defendidas por Huerta de Soto, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid denuncia que "entre sus tesis más radicales está la abolición total del Estado, la cancelación del sistema público de pensiones, la privatización del espacio público o que los impuestos son una forma de esclavitud".

Por otra parte, Rita Maestre también ha querido denunciar la supuesta hipocresía del economista libertario, que según ella se estaría contradiciendo al lucrarse en el mercado del alquiler. "El anarcoliberalismo, en teoría, también critica al rentismo porque incita a buscar rentas, privilegios y subvenciones en lugar de crear valor, lo que frena el progreso económico", asevera, criticando que "parece que ahí Huerta de Soto no aplica sobre sí mismo esta hipótesis, porque con 369 inmuebles registrados solo en la Comunidad de Madrid, es uno de los grandes tenedores de nuestro país".

Con todo, según Rita Maestre, Huerta de Soto, "hace poco recibió una demanda por subidas abusivas del alquiler a inquilinos que le acusan de todo tipo de prácticas agresivas para hacerles pagar más". Por ello, concluye que "la realidad del cerebro que está detrás del desmantelamiento del Estado en Argentina" consistiría en "ideología, sí, pero siempre ligado al beneficio propio". En este sentido, Maestre llega a afirmar que Huerta de Soto "echa a cientos de vecinos de Madrid de sus casas cada año", subrayando que "de esto hablamos cuando decimos que nos están robando Madrid".