El timo del IMV: la máquina de Sánchez para comprar votos

Escrivá, antes de irse al Banco de España, anunció la implantación del Ingreso Mínimo Vital. El Gobierno iba a dar una paga a las personas que, cumpliendo unos requisitos, serían cobradores de ese dinero. Años más tarde, con la regularización masiva que el Gobierno pactó con Podemos, los inmigrantes que se aprovechen de esa regularización masiva de Pedro Sánchez por la vía rápida podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuando cumplan un año de residencia legal para acceder a esta prestación. Según confirman desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz: "Aunque el proceso de regularización está en una fase muy inicial, una vez obtenida dicha regularización, para percibir esta prestación se exigirá una residencia legal y continuada de un año en el país".

El Ingreso Mínimo Vital es uno de los grandes beneficios que otorga esta regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que las personas que se encuentran en situación irregular no pueden acceder a esta prestación. De ahí que los inmigrantes estén maniobrando para obtener los papeles sea como sea.