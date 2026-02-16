Restauración, transporte por carretera y belleza son los sectores que mueven más emprendimiento en España

El acceso a la financiación sigue siendo uno de los principales retos para el emprendimiento en España, especialmente para autónomos y microempresas en fases iniciales. Sectores como la restauración, el transporte por carretera o los servicios para el bienestar, dependen en gran medida de instrumentos financieros adaptados a pequeñas inversiones. En este contexto, los microcréditos se consolidan como una herramienta clave para impulsar la inclusión financiera y sostener la economía local.

Durante 2025, MicroBank destinó financiación principalmente a cinco sectores: restauración, transporte por carretera, belleza, albañilería y reformas, y talleres mecánicos. La restauración (incluye actividades de servicios de comidas y bebidas) fue el sector con mayor volumen financiado, con más de 98 millones de euros y 4.538 operaciones, seguido del transporte por carretera (40,1 millones) y el sector belleza (38,9 millones).

El análisis de la evolución interanual muestra un importante crecimiento del sector de los talleres mecánicos, que registró un aumento del 33,67% respecto a 2024, mientras que, en términos acumulados (2023-2025), la mayor expansión correspondió a albañilería y reformas, con un incremento del 80,29% en financiación.

Como resultado del apoyo a la actividad emprendedora, los cinco sectores más financiados generaron 10.754 puestos de trabajo en 2025. La restauración lideró la creación de empleo con 4.488 nuevos puestos, seguida por belleza y albañilería y reformas.

Gracias a esta financiación, se impulsaron además 4.477 nuevos negocios, casi la mitad de ellos en el ámbito de la restauración. El importe medio por microcrédito se situó en 19.165 euros, alcanzando su nivel más alto en el sector del transporte por carretera (23.384 euros).

Desde una perspectiva social, el análisis muestra una elevada presencia femenina en el sector de la belleza, donde el 66% de las personas emprendedoras son mujeres, y una notable diversidad de origen, con un 26% de emprendedores de procedencia extranjera, principalmente latinoamericana. La edad media de los emprendedores se sitúa en 44 años.

"Estos datos confirman que cuando la financiación se adapta a la realidad del pequeño negocio, se convierte en un motor directo de empleo y cohesión social", señala Cristina González, directora general de MicroBank. "Nuestro objetivo es seguir apoyando a quienes generan actividad económica desde el territorio y contribuyen al desarrollo de sectores esenciales".

En términos globales, en 2025 más de 30.500 iniciativas emprendedoras recibieron apoyo financiero de MicroBank, con 662,4 millones de euros destinados a la creación y consolidación de negocios, un 19% más que el año anterior.

Este impulso se refuerza con la MicroBank Academy, la plataforma formativa gratuita que fomenta el emprendimiento. Ofrece cerca de 100 cursos online —desde habilidades digitales e IA, hasta gestión empresarial— organizados según las fases clave de un proyecto empresarial: iniciar, impulsar y consolidar un negocio. Con contenidos propios y de socios como Google y Accenture, en 2025 superó las 50.000 visitas, reafirmando el compromiso de MicroBank con el emprendimiento, no solo mediante financiación, sino también ofreciendo formación y herramientas para impulsar proyectos.

MICROBANK

MicroBank da respuesta a diferentes segmentos de población cuyas necesidades financieras no están lo suficientemente cubiertas. Tiene un papel determinante en el Plan de Banca Sostenible, integrado dentro del nuevo Plan Estratégico de CaixaBank, en el que tiene encomendada la misión de promover la inclusión financiera, facilitando el acceso al crédito a los colectivos más vulnerables, así como fortalecer su compromiso con el desarrollo socioeconómico del territorio.

Como único accionista de MicroBank, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación otorgándole la financiación necesaria para el crecimiento de su actividad crediticia y comercializando sus productos a través de la extensa red comercial de CaixaBank para poner a disposición del cliente toda la gama de opciones con la máxima calidad de servicio y proximidad posibles.

En la concesión de los microcréditos, colaboran además de manera activa más de 280 entidades en toda España que aportan conocimiento de las personas destinatarias de los préstamos, además de asesorar y realizar un seguimiento de los proyectos.

Asimismo, MicroBank cuenta con el apoyo de las principales instituciones europeas dedicadas al fomento del emprendimiento y las microfinanzas. Se trata del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).