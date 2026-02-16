Visita "muy importante" de eurodiputados a Almaraz con plantón de Aagesen y enfado del PSOE

Una delegación del Parlamento Europeo formada por diez eurodiputados se ha desplazado este lunes a Navalmoral de la Mata para conocer las implicaciones del cierre de la central nuclear de Almaraz tanto para la zona como para el resto de España y de Europa. El grupo está formado por Bogdan Rzonca, del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos; Fredis Beleris, del Grupo del Partido Popular Europeo; Sebastián Kruis, del Grupo Patriotas por Europa; Kosma Zlotowski, compañero de grupo de Rzonca y Marcin Sypniewski, del Grupo Europa de Naciones Soberanas. Les acompañan Elena Nevado del Campo, del Grupo del Partido Popular Europeo; Nacho Sánchez Amor, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo; Juan Carlos Girauta, del Grupo Patriotas por Europa; Diego Solier, Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos; y Stefan Köhler, de la alemana CSU.

El grupo de políticos se reúne este lunes con el peticionario que ha hecho posible la visita, la plataforma Sí a Almaraz, sí al futuro, y también con políticos de la región, entre ellos la presidenta regional en funciones, María Guardiola, la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, así como los alcaldes de Navalmoral y Almaraz, el popular Enrique Hueso y el socialista Juan Antonio Díaz, y otros representantes políticos del Parlamento autonómico. Este martes, está previsto que acudan a la propia planta junto a representantes del comité de empresa.

No habrá sin embargo recibimiento del Gobierno: según el PP europeo, la delegación de la Eurocámara había pedido una reunión con la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, aunque finalmente ha rechazado el encuentro.

Desde el PSOE, mientras, alegan que Aagesen designó como interlocutor de la administración central al Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. Afirman que es el PP (y no la negativa de la ministra de Transición Ecológica) el que ha excluido de la agenda "a la única administración competente para decidir sobre la prórroga de funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz solicitada por las empresas". En declaraciones a los medios la semana pasada, el propio Quintana admitió que el Ministerio había decidido que "la presencia del Gobierno iba a ser yo" y lamentó que el PP no lo aceptara, algo "muy, muy grave".

Al margen del rifirrafe político, la presencia de los eurodiputados en la zona se ve por vecinos, empresarios y trabajadores con esperanza en un momento en que el futuro de la central pasa por el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear y, luego, por la decisión del Gobierno de acatar o no la petición de una prórroga de tres años por parte de los propietarios.

Según Fernando Sánchez, presidente de la plataforma y alcalde de Belvis, uno de los municipios de la zona, esta "muy importante" visita "es un punto de inflexión en la lucha de la plataforma por hacer valer los argumentos en contra de un cierre que choca con algunos de los principios básicos de la UE".

"La visita se produce en un momento clave para el futuro de la central nuclear de Almaraz y para el sistema eléctrico español. Las propietarias han solicitado una prórroga de tres años, pendiente de informe del Consejo de Seguridad Nuclear, mientras que, en paralelo, la Administración ha comenzado a diseñar los trabajos asociados al cierre y desmantelamiento de la instalación", señala Sánchez, que apunta que "en Europa saben que la soberanía energética tiene en la energía nuclear uno de sus principales bastiones y España no puede ser una excepción, no podemos ir en contra del desarrollo económico e industrial".