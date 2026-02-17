El colmo inmobiliario: jóvenes acampan en la calle durante días por una VPO en España

Cualquier persona que pasee por la calle Benito Pérez Galdós en Alzira (Valencia) hasta este martes por la mañana podrá encontrarse con un numeroso grupo de jóvenes acampando justo al lado de una inmobiliaria. El motivo de esta acampada, que se lleva produciendo desde el pasado sábado a las 7:00 cuando llegaron los primeros "campistas", tiene que ver con que en dicha inmobiliaria se van a poner a la venta 123 viviendas de protección oficial (VPO) en unas condiciones que han despertado el interés de muchas personas.

La propia inmobiliaria publicó el siguiente post en su cuenta de Instagram donde explicaba las condiciones de las viviendas sociales que se van a construir, así como los pasos a seguir para poder hacerse con una de estas viviendas de protección oficial.

Como se puede ver en el vídeo, se explica claramente que las pre-reservas para las VPO se realizarán desde el 17 de febrero a partir de las 10:00 en orden de llegada. Las viviendas de VPO tienen un plazo de finalización para el año 2028 (aproximadamente) y tendrán un precio que partirá desde los 119.000 euros (sin IVA), donde se tendrá opción a garaje y a trastero.

Hay que decir que esta inmobiliaria pondrá a la venta un total de 440 viviendas, de las cuales 123 son de protección oficial (VPO) y 317 son de régimen libre. En total, se construirán tres edificios: dos destinados a vivienda libre y uno a vivienda de protección oficial.

Los requisitos para poder acceder a la compra de una vivienda de protección oficial son los siguientes:

No tener ninguna vivienda en propiedad.

Ser mayor de edad.

Tener nacionalidad española.

No tener ingresos superiores a 54.600 euros brutos. Tanto si la vivienda la va a adquirir una persona como si la van a adquirir varias personas.

¿Cuál es el motivo de hacer cola?

La clave de todo el asunto está en lo que se menciona en el vídeo de la inmobiliaria: "Nosotros abriremos las puertas el martes a las 9:30 y atenderemos por orden de llegada, sin dar preferencia a nadie". Por lo tanto, el primero en inscribirse en la pre-reserva será el primero en ser contactado para formalizar la compra de la vivienda, y así sucesivamente hasta agotar las 123 viviendas de protección pública de esta promoción.

Una de las cosas que más ha llamado la atención de los jóvenes, y es una de las razones que han motivado la acampada desde el pasado sábado, es la forma de dar la entrada para la compra del piso VPO. Se tendrá que dar el 20% del total de la compra, sí, pero no de una sola vez. El primer 10% se tendrá que dar a la firma del contrato, que será aproximadamente en marzo o abril.

Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, el otro 10% se irá pagando en cantidades mensuales hasta diciembre de 2027, de manera que los afortunados podrán pagar su vivienda de una forma más desahogada que en el caso de pagar el 20% de una sola vez. Para el pago del 80% restante del precio de la vivienda, la inmobiliaria dice que "puedes buscarte tu propia financiación o subrogarte a la hipoteca del promotor".

Con todo lo anterior, se entiende mejor por qué hay gente que lleva acampando varios días frente a la inmobiliaria: quieren asegurarse uno de los mejores pisos VPO posibles. Y eso a pesar de que durante estos días ha soplado en Alzira un viento con rachas de alrededor de 30 km/h (o incluso más en momentos puntuales).

Todo esto ocurre al mismo tiempo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que movilizará hasta 23.000 millones de euros para financiar la construcción de hasta 15.000 viviendas al año, como hemos contado en Libre Mercado. Esta cifra se suma a los cientos de miles de viviendas que el dirigente socialista ha prometido desde 2021 y cuya construcción se ha materializado en un porcentaje muy bajo.