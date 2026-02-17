Los tractores más vendidos del año
El ranking que nadie discute en el campo: los modelos más populares del 2025 y las marcas que arrasan en ventas.
John Deere 6M 165
Un "todoterreno" del campo: potente, duro y cómodo para el día a día. Sirve igual para tirar de aperos pesados que para transportar, con tecnología que ayuda a trabajar más rápido y gastar menos gasoil.
John Deere 6M 125
Equilibrio puro: ni demasiado grande ni corto de potencia. Es el tractor que muchos eligen para casi todo, desde labores de campo hasta trabajos en granja, con un manejo fácil y una cabina pensada para pasar horas sin cansarse.
John Deere 6R 250
Un auténtico gigante tecnológico. Mucha potencia, electrónica avanzada y sistemas que "piensan" por el operador. Ideal para grandes explotaciones que buscan sacar el máximo rendimiento a cada hectárea y a cada jornada.
New Holland T5.120
Compacto por fuera, muy capaz por dentro. Este modelo es habitual en ganaderías y trabajos mixtos: se mueve bien en espacios justos, pero tiene fuerza de sobra para labores exigentes y transporte por carretera.
John Deere 5105M
Sencillo, fiable y muy apreciado por su robustez. Es el tractor "de toda la vida" actualizado: fácil de mantener, cómodo de usar y perfecto para quien quiere una máquina que no complique la vida y siempre responda.
John Deere 6R 185
Potencia con cerebro. Combina músculo para trabajos duros con sistemas inteligentes que ajustan el motor y la transmisión para ahorrar combustible y mejorar la productividad en el campo.
John Deere 5120M
Un modelo muy popular por su versatilidad. Lo mismo se ve arando que cargando pacas o trabajando en la granja. Tamaño contenido, buena potencia y una cabina cómoda para el trabajo diario.
Case IH Farmall 120C
Un tractor muy polivalente y fácil de llevar. No impresiona por cifras extremas, pero sí por su capacidad para hacerlo todo bien: labores de campo, granja y transporte, con buen confort y fiabilidad.
Fendt 722 Vario
El "premium" de los tractores. Destaca por su suavidad de conducción, consumo ajustado y tecnología punta. Para muchos profesionales, es sinónimo de confort, precisión y alto rendimiento en el campo.
Kubota M5-112. Compacto, ágil y muy eficiente. Es de esos tractores que entran por los ojos por su tamaño, pero sorprenden por lo que trabajan. Ideal para explotaciones medianas que buscan fiabilidad y bajo consumo.
Deutz-Fahr 5070 DF Keyline
Especialista en viñedos y frutales. Estrecho, maniobrable y preciso para moverse entre filas sin dañar el cultivo, con la potencia justa para trabajar con comodidad en terrenos difíciles.
Valtra G135
Un tractor moderno y "a la carta". Robusto, cómodo y con muchas opciones de configuración, pensado para adaptarse a distintos trabajos: desde el campo abierto hasta el transporte pesado.
Claas Arion 450
Equilibrio entre potencia y confort en un tractor muy apreciado por profesionales. Rinde bien en trabajos mixtos y destaca por su buena hidráulica, comodidad de conducción y fiabilidad en largas campañas.