Nueva dimisión en Transportes: la responsable de Coordinación de Carreteras se marcha a Correos

La cúpula de Carreteras vuelve a agitarse en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Según ha publicado en exclusiva El Economista, la subdirectora general de Coordinación de Carreteras, Ana Martínez Pérez-Beato, deja su puesto para incorporarse a Correos como nueva directora de Auditoría y Control, bajo la presidencia de Pedro Saura.

La salida se produce apenas unos días después de otra baja relevante en el área de Carreteras. La pasada semana, la subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, Paula Pérez, presentó su dimisión en un contexto de discrepancias internas sobre la reforma de los pliegos de contratación de los servicios de mantenimiento que impulsa la Dirección General de Carreteras (DGC), dirigida por Juan Pedro Fernández Palomino.

Aunque oficialmente el Ministerio enmarcó su marcha en "motivos personales", fuentes citadas por el mismo diario apuntaron a un desacuerdo con los contratos de conservación.

Las dos salidas, aunque con motivaciones distintas, coinciden en el tiempo con un escenario especialmente complejo para la red estatal de carreteras. Las borrascas de las últimas semanas han acelerado el deterioro de numerosos tramos, multiplicando baches, restricciones y actuaciones de emergencia. Las empresas del sector llevan años alertando de la falta de inversión acumulada en conservación y del riesgo que supone prolongar esa situación, mientras los temporales han puesto a prueba la capacidad de respuesta de las unidades dependientes de la DGC.

Problemática con los contratos de conservación

En este contexto, la reforma de los contratos de conservación se ha convertido en un problema para el Ministerio de Óscar Puente. El nuevo pliego, actualmente en análisis por la Abogacía del Estado, plantea cambios en el sistema de licitación que han generado rechazo entre los operadores, que temen una "subasta" encubierta donde el peso del precio desplace otros criterios técnicos.

Según la información publicada por El Economista, esa remodelación estaría en el trasfondo de la dimisión de Paula Pérez, que en los últimos meses había expresado reservas sobre el planteamiento y no participó en la reunión celebrada en noviembre para presentar al sector el detalle del nuevo modelo.

Por su parte, la marcha de Martínez Pérez-Beato responde a una oportunidad profesional en Correos. La hasta ahora subdirectora de Coordinación –cargo que ocupaba desde 2023, tras haber sido adjunta desde 2019– asume la Dirección de Auditoría y Control del operador postal. Su incorporación refuerza el equipo de Pedro Saura, con quien ya coincidió durante su etapa como secretario de Estado de Transportes entre 2018 y 2021.