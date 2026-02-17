Nuevo truco de Sánchez con la promesa de las 15.000 casas al año

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este lunes un nuevo anuncio en materia de vivienda. Ahora el líder socialista asegura que, mediante el fondo soberano anunciado a mediados de enero, ejecutará 23.000 millones de euros para construir 15.000 viviendas al año. Sin embargo, Sánchez ya ha realizado numerosas promesas de estas características en los últimos años que, no obstante, no se materializan en nuevas construcciones. Por ello, cabe preguntarse cuál será el alcance de esta iniciativa.

Anuncios fallidos

A pesar de lo prometido este lunes por Sánchez en materia de vivienda, lo cierto es que no deja de ser un nuevo ‘brindis al sol’ con el que ganar tiempo –y, además, tratar de que parezca que el Ejecutivo hace algo al respecto–, sobre todo teniendo en cuenta que hasta el momento su política en este ámbito se ha reducido, precisamente, a eso: meros anuncios que, sin embargo, no se materializan en un incremento de la oferta de vivienda. De entrada, cabe recordar que a finales del año pasado, el Gobierno anunció la creación de una nueva empresa pública de vivienda bajo el nombre ‘Casa 47’

En realidad, Casa 47 no era más que la transformación de Sepes, la entidad estatal de vivienda en España encargada de gestionar suelo público y transformarlo en vivienda asequible. De este modo, el Ejecutivo adelantaba la puesta en marcha de un programa de contratos "asequibles y estables". De acuerdo con las explicaciones trasladadas en su momento por el propio Ministerio de Vivienda, la cartera de esta entidad estaría formada por inmuebles de construcción propia y por la incorporación de vivienda y suelos procedentes de otros ministerios, así como de la Sareb –de donde se han recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas–.

Sin embargo, el estado de estas viviendas de la Sareb no siempre es el óptimo y, por tanto, aunque el Gobierno quiera incluirlas en la cartera de activos de su entidad pública de vivienda, no siempre son aprovechables –al menos, en el corto plazo–. En Libre Mercado hemos informado de que las viviendas de la Sareb en muchos casos están ocupadas, necesitan reformas urgentes y se encuentran concentradas en ciudades determinadas, no donde se necesitarían. Pero estas promesas vienen de lejos. Ya en abril de 2023, Sánchez prometía la construcción de 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, si bien evitaba concretar los espacios para su construcción.

A todo ello cabe añadir que el último anuncio de Sánchez no incluye plazos concretos de ejecución. En cambio, el Ejecutivo se limita a afirmar que el fondo 'España Crece' dará prioridad "el impulso a la construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible y social", explicando que combinará "financiación a largo plazo con soluciones de inversión en capital orientadas a reforzar los fondos propios de los vehículos de promoción y gestión". Al respecto, se detalla que "el ICO actuará como catalizador, promoviendo la coinversión y atrayendo capital privado para escalar el impacto".

Inmigración masiva

Con todo, el anuncio de Sánchez se produce en un contexto en el que la inmigración masiva e irregular añade aún más presión al mercado de la vivienda. Precisamente, hace unos días, PSOE y Podemos anunciaron un acuerdo para llevar a cabo una regularización masiva que podría beneficiar a casi un millón de personas, según los cálculos de Funcas. Esta iniciativa, además, podría provocar un efecto llamada que se sumaría a la inmigración ilegal existente en la actualidad, algo que desde el Gobierno han negado rotundamente. Sin embargo, pese a que el Gobierno quiera ignorar la realidad, existen estimaciones sobre el flujo adicional de inmigración que provocará la regularización masiva anunciada.

De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía, tras la puesta en marcha de esta iniciativa se podrían generar movimientos secundarios desde otros países del espacio Schengen de entre 200.000 y 250.000 personas al año. Al mismo tiempo, se espera que se produzca un desplazamiento de las rutas marítimas desde el Mediterráneo central y oriental hacia el occidental, lo que incrementaría el flujo migratorio en otros 12.000 inmigrantes.

Por tanto, incluso si supusiéramos que el anuncio de hoy de Sánchez de ejecutar 23.000 millones de euros para levantar 15.000 viviendas al año, no podríamos sino considerar insuficiente esta cantidad. Como vemos, sólo por el efecto llamada que se prevé debido a la política migratoria del Ejecutivo, seguiría habiendo un gran déficit de viviendas que se sumaría al ya existente, que según el Banco de España es de unos 700.000 inmuebles.