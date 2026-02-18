Aena quiere subir los billetes de avión en toda España

Aena vuelve a presionar a las compañías aéreas. Concretamente, Aena pretende subir de media un 3,8% las tarifas aeroportuarias durante el periodo 2027-2031, una actualización que se traduce en un incremento de aproximadamente 43 céntimos adicionales por pasajero. Sin embargo, las aerolíneas rechazan frontalmente esta subida de las tarifas y, en cambio, proponen una bajada anual del 4,9% en las tasas aeroportuarias.

Nueva subida de precios

El Consejo de Administración de Aena ha aprobado la propuesta del Tercer Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, donde se incluye una inversión total de 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones se corresponden con inversión regulada. De acuerdo con la empresa, el plan –que ha sido remitido ya a la Aviación Civil y a la CNMC– busca blindar la seguridad y capacidad de los aeropuertos españoles para gestionar una previsión de 1.690 millones de pasajeros en los próximos cinco años.

No obstante, este plan contempla también un incremento de las tarifas aeroportuarias. Así, la compañía propone que estas tasas aumenten de media cada año en 0,43 euros por pasajero, que se ajustarán en función del tamaño del aeropuerto. En este sentido, Aena aclara que las subidas de las tarifas serán inferiores en el caso de los aeropuertos medianos y pequeños.

Así las cosas, Aena propone una senda tarifaria que parte de 10,92 euros en 2027 y llega progresivamente hasta los 12,69 euros en 2031. De este modo, los precios crecerán 0,40 euros en 2027, 0,42 euros en 2028, 0,43 euros en 2029, 0,45 euros en 2030 y 0,47 euros en 2031. Asimismo, el coste medio ponderado de capital antes de impuestos propuesto es del 9%, reflejando el riesgo financiero asumido en un contexto de incertidumbre geopolítica, con retornos que se materializarán también en décadas posteriores.

Las empresas se oponen

A pesar de las intenciones de Aena de subir las tarifas, desde el sector han mostrado su rechazo y han defendido que, en realidad, deberían reducirse. Así, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) defiende una bajada tarifaria del 4,9% anual para los próximos cinco años y rechaza la propuesta de subidas de Aena que considera "injustificada". De hecho, las aerolíneas consideran que la propuesta de Aena es el resultado de una subestimación del tráfico y una sobreestimación de los costes de capital y operativos.

Del mismo modo, las aerolíneas indican que el sector sitúa la previsión al alza de los viajeros en el 3,6% anual para este quinquenio, alcanzando los 401 millones de pasajeros en 2031, frente al 1,3% estimado por el gestor. Además, frente a la propuesta de Aena, el coste medio ponderado de capital antes de impuestos estimado por las aerolíneas estaría en un 6,35%.