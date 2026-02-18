Belarra vuelve a insultar a Juan Roig en el Congreso: "Un ser despreciable"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a cargar este miércoles contra el presidente de Mercadona, Juan Roig, durante su intervención en el Congreso, donde le ha acusado de haber convertido el sector de la alimentación en "un auténtico monopolio" y le ha definido como "ese ser despreciable".

En el marco de una pregunta a la vicepresidenta, Belarra ha vinculado el encarecimiento de la cesta de la compra con la situación de las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAT), que, según ha relatado, cobran el salario mínimo interprofesional.

"Ibuprofeno, Naproxeno, Diclofenaco, Enantium, Tramadol, ¿les suenan estos nombres?", ha comenzado preguntando. "Son los antiinflamatorios que Concha y las otras trabajadoras del SAT se desayunan cada mañana. Pastilla y café. ¿Y sabe para qué? Para poder aguantar el dolor insoportable en las manos, en las piernas, en la espalda, que supone tener que mover a personas dependientes que pesan más que ellas sin grúa y sin ayuda", ha señalado la diputada de Podemos.

Belarra ha subrayado que estas trabajadoras cobran el SMI —1.221 euros mensuales— y que deben hacer frente a alquileres medios que, según ha señalado, alcanzan los 1.291 euros. También ha puesto el foco en la subida de precios en los supermercados: "Los huevos en Mercadona hace un año costaban un poquito más de dos euros y ahora cuestan ya más de tres euros, casi un 50% más".

A continuación, ha responsabilizado al Gobierno por permitir, a su juicio, que "ese ser despreciable que es el señor Juan Roig convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación". "Yo sé que ustedes van a defender a Juan Roig a cualquier precio", ha añadido, antes de reclamar una subida del salario mínimo hasta los 1.800 euros o una bajada por ley de los alquileres. "La gente está asfixiada, la gente no puede más con esta precariedad y estos salarios", ha concluido, advirtiendo de que el malestar social alimenta el crecimiento de la ultraderecha.

Antecedentes de los ataques de Podemos a Roig

No es la primera vez que Belarra arremete contra el presidente de Mercadona. Hace casi un año, en redes sociales, lo definió como "un especulador, un usurero, que se aprovecha de una situación de crisis para hacerse de oro", y ha reclamado que el Gobierno "intervenga los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución".

En enero de 2023, la dirigente de Podemos ya acusó públicamente a Juan Roig de ser un "capitalista despiadado". "Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro: son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies", afirmó entonces en un acto de partido.

Aquellas declaraciones provocaron la respuesta del propio Roig, que defendió el papel de los empresarios en un desayuno informativo. "Los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento", señaló, y rehusó entrar en una confrontación directa con la ministra.

Las palabras de Belarra también generaron reacciones en el ámbito político. Desde el PSOE se pidió "prudencia verbal", mientras que otros grupos parlamentarios señalaron que es posible realizar críticas políticas sin recurrir al insulto personal.

Pese a las críticas, Podemos ha mantenido su línea de confrontación con Mercadona y su presidente, insistiendo en la necesidad de topar los precios de los alimentos y de intervenir los márgenes empresariales en el sector de la distribución.