El Ejecutivo se ha propuesto perseguir a las Sociedades Limitadas para conocer a sus dueños, si han cambiado de socios, les cancelará subvenciones y ayudas fiscales y las castigará aumentando de 15 a 20 los años para acceder a nuevos contratos con la Administración cuando éstas aparezcan en su lista negra de firmas corruptoras.

Es lo que ha incluido en su plan anticorrupción presentado en el Consejo de Ministros de este martes y que presentó la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una manera de poner el foco más aún en el empresariado español al que culpa de la corrupción cada día más extendida sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Así el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en una entrevista en el programa Con Ánimo de Lucro, de EsRadio Libre Mercado, ha recordado que cuando se habla de empresas corruptoras muchas veces "son muchos chorizos desde el área pública" que las montan y se les pasa a llamar "empresarios". Para Garamendi no lo son: "esos lo que son es chorizos", ha expresado lamentando que luego desde el propio Gobierno se acusa a la gente que lo está haciendo bien. " ¿Tú crees que la gente con cinco trabajadores tiene capacidad de comprar a nadie? ¿Qué pasa? Necesitan buscar culpables para tapar algunas miserias que tienen algunos", expresaba cansado de recibir acusaciones diariamente.

"Lógicamente hay que culpar a todo el mundo menos a los propios. Y esto llega un momento que ya aburre", decía. Recordaba el presidente de la patronal además, que la mayoría de las empresas españolas tiene solamente cinco trabajadores. Motivo por el cual no es posible subir de manera generalizada los salarios y " no es porque no se quiera", respondía ante los ataques de los últimos días pronunciados por el presidente Pedro Sánchez y su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Ambos, aprovechando que han aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.221 euros brutos al mes, les han pedido a los empresarios que "paguen más". Es decir, han pedido una subida generalizada de los sueldos que les pagan a sus trabajadores. Garamendi ha denunciado en EsRadio el "intervencionismo" del Estado. "La palabra intervencionismo es la que estamos viendo. Se saltan además el diálogo social que es muy importante también para avanzar en el crecimiento de los salarios. Yo no he dicho, ni nadie, que no puedan subir los salarios, pero el problema es que para que crezcan primero habrá que hablar de cuál es la productividad de la compañía, de la competitividad" se defendía.

Ponía el ejemplo de una panadería en núcleos con problemas de despoblacióndonde la subida de salarios a sus trabajadores puedo suponer que tenga que vender 50 barras de pan más al día. "¿Y por qué no puede venderlas? Porque, guste o no guste, hay menos población", recordaba al hablar de los pequeños empresarios a los que el Gobierno les pide que suban los salarios: los autónomos, el campo, la pesca, los bares…

Recuerda que Yolanda Díaz se comprometió a cobrar tres SMI máximo

Además Antonio Garamendi ha querido responder a las acusaciones proferidas ayer por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, desde la rueda de prensa en Moncloa tras el Consejo de Ministros. Molesta por que la CEOE no haya firmado el acuerdo con ella y los sindicatos para subir un 3,1% el SMI acusó a Garamendi de estar forrándose: "él cobra 23 veces el SMI". Lo quiso relacionar con lo bien que va la economía española y con los márgenes empresariales que, desde su punto de vista, permitirían subir los salarios medios. "Siendo un país que va bien, el único de la OCDE que crece, con unos márgenes empresariales brutales... bien merece que hagan el esfuerzo de repartir un poquito la riqueza con la gente trabajadora", dijo a modo de toque de atención. Pero el presidente de la patronal ha recordado que la vicepresidenta "cuando entró en el gobierno dijo que sólo iba a cobrar 3 SMI. Lo que yo cobro que es un tema transparente, aprobado por una entidad privada como la CEOE, me pago mi casa en Madrid y en Bilbao pero, sin embargo, alguno vive en una en la Castellana de 400 metros cuadrados que no sé cuánto puede valer desde el punto de vista de un alquiler", ha dejado caer.