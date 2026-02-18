Gonzalo Bernardos vuelve a meter la pata en La Sexta: los españoles no trabajan menos que los extranjeros

Este fin de semana hemos prestado especial atención a uno de nuestros programas de referencia "progre": La Sexta Xplica. En esta ocasión hablaron, entre otros temas, de la cuestión del empleo y el economista Gonzalo Bernardos no perdió su oportunidad para meter nuevamente la pata.

En concreto, el profesor de la Universidad de Barcelona expresó que: "Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar. Hay un 67% de personas extranjeras que residen en España que trabajan o quieren trabajar, mientras que la de españoles es un 56%". Esto es algo que también publicó días antes en su cuenta de X (Twitter):

¿Han venido los inmigrantes a recibir "paguitas"? Es lo que dice la extrema derecha, pero no es verdad. Han venido a trabajar. Datos:

1) Tasa de actividad españoles (los que tienen trabajo o lo buscan): 56,3%

Tasa de actividad extranjeros: 68,7%

(sigue)https://t.co/jL9MLFElMX — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) February 10, 2026

Dicho esto, por parte de Bernardos, parece dar a entender que los españoles trabajan menos que los extranjeros, ya que de lo que dice se extrae que hay un menor porcentaje de españoles que trabaja o quiere trabajar.

Sin embargo, y aunque esta estadística es correcta y corresponde a la tasa de actividad del último trimestre del 2025 (según el INE), la realidad es que conviene contextualizar estos datos porque de lo contrario nos estaríamos autoengañando.

La tasa de actividad de la EPA tiene en cuenta, para hacer su cálculo, a todas las personas de más de 16 años, con lo que dentro de este grupo tan amplio se tienen en cuenta a los jóvenes de 16 a 24 años que en su inmensa mayoría están formándose en el instituto o en la universidad, por lo que no figuran como población que trabaja o quiere trabajar. Lo mismo ocurre para los jubilados, estos también cuentan como población de 16 años o más.

En el siguiente tuit el ingeniero industrial Jon González se lo explicaba perfectamente a Gonzalo Bernardos:

Esto tiene una explicación bastante sencilla que solo requiere una revisión de 5 minutos de la EPA y la ECP. Solo hay dos grupos de edad con tasas de actividad inferiores en españoles que en extranjeros, y cada uno tiene su perfecta explicación. 1) Jóvenes de 16 a 24 años. En… https://t.co/AjWTHYHnlU pic.twitter.com/Ctu7MHIhjW — Jon González (@Jongonzlz) February 15, 2026

Como se puede ver en la tabla mostrada por Jon González, la tasa de actividad entre los españoles de 16 a 24 años es menor que la de los extranjeros de la misma edad, algo que ocurre también con la franja de edad que va desde los 55 años y más. Una vez excluidos esos dos grupos de edad por las razones que ya hemos explicado, vemos que la tasa de actividad de los españoles de entre 25 y 54 años es superior a la de los extranjeros, siendo especialmente significativa esta diferencia en el grupo de edad que va desde los 25 a los 34 años.

Así pues, no sabemos exactamente a qué se refiere Gonzalo Bernardos con que "los españoles nos lo tenemos que hacer mirar". ¿Tienen los jóvenes de 16 a 24 años que dejar de estudiar? ¿Tienen los jubilados que ponerse a trabajar? ¿A qué se refiere con esto? Más bien, quien se tendría que "mirar algo" es el propio Bernardos, en concreto la metodología de los datos que utiliza.

No obstante, hay que recordar que el 75% de los españoles de 20 a 64 años estaba cotizando en 2025. Esta cifra es el resultado de dividir el número de españoles que hay entre los 20 y 64 años a 1 de enero de 2026 (24.792.186) entre el número de españoles que cotizaron en 2025 (18.596.934).

Por su parte, el porcentaje de extranjeros que cotizaron en la misma fecha fue del 57,15%, después de dividir el número de extranjeros que hay entre los 20 y 64 años a 1 de enero de 2026 (5.370.022) entre el número de extranjeros que cotizaron en 2025 (3.069.268).

Como ya explicamos en este artículo, los datos utilizados proceden de la Encuesta Continua de Población (ECP) y de las Afiliaciones Medias a la Seguridad Social, de manera que la imagen que intenta crear Bernardos no se ajusta con la realidad.