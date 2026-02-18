Podemos exige subir el salario mínimo hasta los 1.800 euros

El Gobierno acaba de pactar con los sindicatos la nueva subida del salario mínimo. De este modo, el salario mínimo interprofesional (SMI) subirá un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, lo que se traduce en 1.424 euros brutos en 12 pagas. Sin embargo, este acuerdo sólo ha sido suscrito por los sindicatos, quedando al margen la patronal de empresarios. De hecho, este es el sexto año consecutivo que el Gobierno no ha contado con el apoyo de los empresarios.

Tal y como hemos informado en Libre Mercado, de acuerdo con los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA), un incremento salarial de estas características supondrá que el coste laboral total que las empresas asumen por quienes cobran el salario mínimo llegará casi hasta los 1.900 euros. Concretamente, el total de costes laborales que supondría un salario mínimo alcanzaría los 1.893 euros mensuales, con un crecimiento de más del 67% desde 2018.

Sin embargo, desde la extrema izquierda no ven suficiente este incremento del salario mínimo. Así, según la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el Gobierno debería incrementar el SMI hasta los 1.800 euros.

¿Más subidas del SMI?

A pesar de que el Gobierno acaba de firmar un nuevo incremento del SMI, que se situará en los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, desde Podemos exigen que el SMI crezca aún más. Así lo ha reclamado este miércoles en el Congreso de los Diputados la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha exigido que el SMI alcance los 1.800 euros mensuales. El motivo que justificaría esta medida, de acuerdo con Belarra, sería el encarecimiento del coste de la vida.

En su intervención durante la sesión de control al Gobierno, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que "la gente está asfixiada y no puede más con esta precariedad y estos salarios". En este sentido, ha defendido que "si los alquileres en España están prácticamente como en Francia, o suben ustedes el salario mínimo interprofesional como en Francia a 1.800 euros o bajan los alquileres por ley de una santa vez".

Por su parte, en respuesta a Belarra, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a seguir subiéndolo. Así, Montero ha defendido que al Gobierno no le parece suficiente la subida del 66% que acumula el salario mínimo desde 2018. De este modo, ha asegurado que "para eso estamos en el gobierno, para seguir conquistando bienestar para esa mayoría social".

Así las cosas, la ministra de Hacienda ha expresado que comparte con Belarra que el salario mínimo no puede ser meramente un salario de subsistencia, sino que este tiene que ir creciendo de tal manera que permita a las familias llegar a final de mes. "Por tanto, señora Belarra, la aspiración de este Gobierno es que el salario siga creciendo", ha argumentado.

Ataque a Juan Roig

En este contexto, Belarra ha aprovechado también para atacar directamente al presidente de Mercadona, Juan Roig, al que ha tildado de "ser despreciable" y al que ha acusado de tener un "auténtico monopolio" en el sector de la alimentación. De este modo, Belarra ha denunciado que los precios de los huevos se hayan incrementado de forma extraordinaria. Sin embargo, la secretaria general de Podemos obvia que los incrementos de precios se surgen de la voluntad de los empresarios, sino de las condiciones del mercado.