Ultimátum de EEUU a la Agencia de la Energía: o dejan de "empobrecer a la gente" o se irá

La administración norteamericana ha lanzado un ultimátum a la Agencia Internacional de la Energía. Washington se plantearía su retirada de la institución si esta no corrige su deriva ideológica y vuelve a enfocar su actividad en la seguridad energética en lugar de ejercer de lobby de la transición verde. Para el secretario de Energía, Chris Wright, la AIE no debe convertirse en otra organización más de defensa del clima. "Tenemos un millón de ellas", comentó durante un acto en París del Instituto Francés de Relaciones Internacionales.

Wright ha sido tajante al calificar los objetivos de cero emisiones netas para 2050 como "ridículos" y meros "sueños de políticos sobre un mayor control" que "no van a suceder". A su juicio, centrarse en estas "fantasías de la izquierda" distorsiona la misión técnica de un organismo que debería proyectar el futuro de la energía, pero que ahora se dedica a evaluar "cuánto se puede empobrecer a la gente sin que te echen del cargo"

Wright ha recordado a la dirección, encabezada por Fatih Birol, que la entidad nació en 1974 tras la crisis de la Guerra de Yom Kipur para garantizar que el mundo tuviera suficiente energía. Por ello, exige que dejen de buscar "ser amables con políticos" europeos y recuperen su papel de "fabulosa agencia internacional de registro de datos" que se centraba en grandes problemas energéticos, ya que únicamente hay tres organizaciones que recopilan datos energéticos precisos.

Aunque reconoció que la dirección de la AIE, liderada por Fatih Birol, está dando pasos en el sentido adecuado, Wright advirtió a la agencia que tiene que completar la reforma para que Estados Unidos siga siendo miembro a largo plazo. Si insisten en estar tan imbuida de cuestiones climáticas en lugar de centrarse en las "personas y las matemáticas"., ha indicado Wright, "entonces estamos fuera".

Macron defiende el enfoque actual de la AIE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha enviado un mensaje grabado en el que, sin mencionar directamente a Wright, defendió el enfoque en el cambio climático de la agencia: "Nadie quiere vivir en un planeta en el que la temperatura suba 4 grados", aseguró. Sería "devastador" tanto para la población como para la economía global. Sin embargo, ningún escenario realista contempla esa posibilidad.

"Europa ha elegido el camino de la transición hacia energías descarbonizadas, apoyándose en la energía nuclear, en las renovables y en el control de nuestro consumo mediante la inversión en eficiencia", aseveró Macron, quien calificó de "esencial" la labor técnica de la agencia para garantizar la seguridad de suministro.

En la misma línea se pronunció el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, quien desde Nueva Delhi vinculó un suministro energético fiable con el desarrollo de la innovación y la inteligencia artificial. También la vice primera ministra de Países Bajos, Sophie Hermans, advirtió sobre la necesidad de redes más resilientes ante el aumento de demanda por la electrificación.