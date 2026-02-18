Vox responde a Pepe García Domínguez: "En ningún caso propone eliminar el SMI o reducir la indemnización por despido"

En el último programa de Economía para quedarte sin amigos se ha abordado cómo está afectando la llegada masiva de inmigrantes no cualificados al Estado del Bienestar. Frente al discurso oficial que presenta la llegada de mano de obra no cualificada como una solución para el sistema de pensiones y las cuentas públicas, la realidad de los datos proyecta un escenario de tensión fiscal sin precedentes. La estructura presupuestaria y tributaria de las naciones europeas, inmersas en un proceso de desindustrialización, ya no demanda de forma masiva trabajadores de baja cualificación. En esta situación, Pepe García Domínguez, economista y columnista de Libertad Digital, invitado al podcast, cree que la economía española no necesita inmigrantes: "Una economía que no tiene industria es una economía que no necesita mano de obra no cualificada de forma masiva. ¿Quién contrata a los inmigrantes? El sector premoderno de la economía. En esa gran coalición está la izquierda, la Iglesia Católica y la tercera pata, el empresariado más ineficiente que tenemos en España... el core de su negocio son los salarios bajos".

Pero nos dicen que los recién llegados son necesarios para pagar las pensiones. Aquí también el diagnóstico de García Domínguez es muy diferente al discurso oficial: "Sus salarios son tan bajos que sus retenciones fiscales no cubren ni de lejos el coste fiscal que suponen para el Estado. Eso es insostenible en términos tributarios a corto y a largo plazo. No es que tensionen el Estado del Bienestar, es que acaban con él. Nos dicen que los trabajadores pobres financian a Ana Patricia Botín en el Estado del Bienestar, es una cosa tan idiota, tan absurda... un insulto a la inteligencia tan obsceno".

En este sentido decía que ningún partido "está poniendo el cascabel al gato y cuando digo nadie incluyo a Vox". Aseguraba que, aunque no lo hace "de modo expreso", "lo que propone en su programa económico es aumentar el número de inmigrantes que llegan a España", una "consecuencia lógica de las políticas que postula", "reducir el coste del despido y suprimir el salario mínimo interprofesional".

Vox responde a García Domínguez

El grupo parlamentario de Vox se ha puesto en contacto con este periódico para desmentir las palabras del invitado porque "el programa económico de VOX en ningún caso se propone eliminar el SMI o reducir la indemnización por despido". El partido de Santiago Abascal sí se ha opuesto a la subida del salario mínimo interprofesional en varias ocasiones, la última en Baleares.

El programa económico de Vox en el apartado 11 Inmigración - Coste dice que "el sobrecoste de la inmigración se estima en más de 30.000 millones de euros anuales. Ni nos pagan las pensiones ni salvan nuestro Estado del Bienestar" y que "en torno a 2 millones de inmigrantes viven de prestaciones económicas directas del Estado". Comparan lo que cobra un mena al año con el coste de una matrícula en un colegio exclusivo: "Matricular una persona en el Eton College: unos 69.000 euros/año. Aquí, en España, nos gastamos 72.000 euros/año en cada mena. ¿Qué tal si los matriculamos a todos en Eton y nos dejamos de líos?". Aseguran que:

Las políticas pro inmigración masiva han generado un daño transversal a toda la economía española: saturación de servicios públicos (listas de espera, metro, pérdida de calidad educativa…), barrios abandonados e inseguros, deterioro de condiciones laborales, salarios depauperados, etc., ha llevado a las familias españolas a un desembolso extra: tarjeta sanitaria privada si quieren ser atendidos pronto, colegios de pago o actividades extraescolares para que sus hijos no pierdan comba, gasto en seguridad o transporte privado de vuelta a casa…

También que el "fin del mundo" no llegará por "el cambio climático": "No, fin de España por sustitución". Las "estimaciones señalan que en 2045 habrá más extranjeros que nacionales en España". Aportan estos datos:

Si en 1996 la población extranjera era el 1% del total hoy ya supera el 20%. En ciudades como Madrid o Barcelona la población de origen extranjero entre los 20 y los 39 años ya supera el 40% del total.

Desde Vox nos remiten una batería de propuestas que afectan a inmigrantes legales e ilegales: