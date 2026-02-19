Belarra va más allá de Mercadona: señala a Día, Eroski, Lidl, Aldi y Carrefour

Por alguna razón, la extrema izquierda ha decidido emprender una nueva campaña de ataques frontales contra los supermercados. Lo cierto es que este señalamiento no es nuevo. Posiblemente, Juan Roig sea el empresario de la distribución que más ataques ha sufrido. Concretamente, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, es una de las figuras que ha liderado las arremetidas contra el empresario valenciano. De hecho, esta misma semana se refería a Roig como "un ser despreciable" en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, Belarra ha decidido ir un paso más allá y señalar a todos los supermercados.

Nuevo ataque a los supermercados

En un vídeo publicado recientemente, la secretaria general de Podemos apunta a un supuesto interés de PP y Vox para defender al presidente de Mercadona. "¿Qué le pasa al Partido Popular y a Vox cada vez que nombro a Juan Roig en el Congreso?", se pregunta. De este modo, la diputada del partido de extrema izquierda repasa "algunos de los grandes logros de este gran empresario", el empresario que, según Belarra, "despide a trabajadores justo antes de que puedan jubilarse". De hecho, la diputada de Podemos denuncia que Roig "manda a detectives privados para vigilar a empleados que están de baja por depresión, el mismo que acumula denuncias por contratos temporales fraudulentos y exceso de horas trabajadas".

En este sentido, Belarra añade que "Juan Roig obligó a sus transportistas a seguir trabajando en pleno temporal, con la DANA arrasando carreteras, cuando allá no había calles sino ríos, y aún así siguieron repartiendo". Así, la diputada de Podemos llega a afirmar que el presidente de Mercadona "pone por encima el beneficio económico, incluso de la propia vida de sus trabajadores", incidiendo en que "por si fuera poco, este empresario ejemplar despidió a un trabajador por comerse una croqueta".

Así las cosas, la diputada de extrema izquierda no duda en repetir los mantras habituales que esgrimen contra las empresas. De este modo, Belarra sostiene que el modelo de Mercadona es "esclavismo" y argumenta que la compañía valenciana "ha convertido el sector de la alimentación en nuestro país en un auténtico monopolio". Al respecto, asevera que Roig "controla cerca del 29% del mercado" y subraya que "Mercadona tiene tanta cuota como las seis siguientes cadenas juntas". Así, denuncia que "esto le permite hacer y deshacer a su antojo, marcando los precios de la cesta de la compra como él quiere".

En cualquier caso, Belarra ya se ha pronunciado en estos términos en otras ocasiones. Por ello, lo más destacable es que ahora va más allá de Mercadona y señala a Día, Eroski, Lidl, Aldi y Carrefour. Concretamente, tras señalar que el precio de los huevos en Mercadona creció más de un 50% el pasado año, Belarra denuncia que, después, Día, Eroski, Lidl, Aldi y Carrefour "hicieron exactamente lo mismo". De hecho, según la diputada de Podemos, algunas de estas empresas "incluso copiaron exactamente las mismas subidas para mantener precios idénticos".

Lo que Belarra no entiende

No obstante, pese a que el discurso de Belarra pueda resultar convincente para muchos, en el fondo resulta un argumentario muy simplista. En primer lugar, debemos señalar que las empresas no suben los precios de sus productos de forma deliberada, sino debido a la coyuntura del mercado. En el caso de los huevos, es evidente que la crisis de la gripe aviar ha afectado directamente a la producción de huevos y, con ello, al precio de venta de los mismos. Concretamente, como hemos detallado en Libre Mercado, el virus ha obligado a sacrificar más de 2,5 millones de aves desde el pasado verano, mientras que el consumo de huevos aumentó un 4,38% en el último año.

Asimismo, lo que no logra comprender Belarra es que si Mercadona gana más cuota de mercado es porque los consumidores valoran cada vez en mayor medida los servicios que ofrece. De este modo, la cadena de supermercados gana más porque maximiza el beneficio de los consumidores. Además, desde la izquierda se oculta la extraordinaria aportación que hacen estas grandes empresas a las arcas públicas mediante el pago de impuestos. Con todo, ignoran también que con su actividad económica las grandes compañías a quienes benefician principalmente es a sus empleados.

Al respecto, cabe recordar que a finales de año Mercadona anunció que otorgaría una semana más de vacaciones a su plantilla, por lo que sus 110.000 empleados de España y Portugal pasarán a disponer 37 días de vacaciones al año. Del mismo modo, la compañía trata de reconocer el esfuerzo de sus empleados recurrentemente. De este modo, por segundo año consecutivo, Mercadona también va a repartir el próximo mes de marzo una gratificación extraordinaria por valor de 280 millones de euros, correspondiente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable, de una o dos mensualidades dependiendo de la antigüedad de cada trabajador. Al mismo tiempo, en 2025 la cadena de supermercados ya aprobó una subida de salarios del 8,5% para el conjunto de sus trabajadores.

Así las cosas, los ataques recurrentes de Belarra alas empresas no ha pasado inadvertido tampoco entre las asociaciones de empresarios. Precisamente, este jueves el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) ha manifestado su "absoluto rechazo" a las declaraciones de la secretaria general de Podemos. Lo cierto es que el IEF considera "inadmisible" el uso de la Cámara Baja para "descalificar y denostar a ciudadanos particulares sin fundamento". De hecho, desde la asociación inciden en que esta práctica "no debería tener cabida en el normal funcionamiento democrático de las instituciones que representan la soberanía nacional".

En este sentido, cabe destacar que el IEF considera que estas descalificaciones de Belarra constituyen "un ejemplo preocupante de uso desviado de las instituciones democráticas y de abuso de las prerrogativas que confiere la tribuna parlamentaria". Por ello, desde la asociación trasladan su condena a estos ataques que califican de "infundado" y solicitan "a las fuerzas políticas constitucionales una reflexión sincera y profunda para excluir el insulto y la descalificación personal sin fundamento, dirigida a empresarios o a cualquier ciudadano, de la práctica política parlamentaria". De hecho, el Instituto destaca también la trayectoria profesional y empresarial de Juan Roig, así como su contribución al desarrollo económico y social de España.