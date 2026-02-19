Una financiación a la carta: las cuentas reales de Montero y Junqueras

Esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, analizamos cómo queda el sistema de financiación autonómica tras los acuerdos entre el Gobierno y ERC: ¿es cierto que nos beneficiará a todos?

El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el independentismo para una financiación singular en Cataluña supone un punto de no retorno en la estructura económica de España. En el último capítulo de Economía para quedarte sin amigos, Nuria Richart y Domingo Soriano desgranan las cifras reales de un pacto que, bajo el eufemismo de la "singularidad", esconde un concierto económico de facto. El programa pone de manifiesto que la reforma no busca la eficiencia, sino la supervivencia política mediante un reparto discrecional de la caja común.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sostiene que el sistema beneficia a todas las regiones con una inyección de 20.975 millones de euros. Sin embargo, Domingo Soriano aclara que ese dinero no "brota del suelo", sino que sale directamente de los impuestos de los contribuyentes. El análisis de Fedea citado en el vídeo indica que, mientras Cataluña es la gran beneficiada en financiación por habitante, otras regiones como Murcia o Castilla-La Mancha quedan a la cola, lo que ha provocado el rechazo incluso de barones del PSOE.

El privilegio catalán y el agravio madrileño

Uno de los datos más reveladores de la sesión es la comparativa de la aportación neta. El nuevo modelo hace que la contribución de los ciudadanos catalanes caiga drásticamente, no porque se hayan vuelto más pobres, sino por un "ajuste político". Esto dispara la brecha con Madrid, cuyos ciudadanos pasan a sostener prácticamente en solitario el sistema común. Junqueras lo ha admitido abiertamente al afirmar que el pacto es tan bueno para Cataluña que "a todo el mundo le da mucha rabia".

El programa denuncia que no estamos ante una "financiación autonómica" real, sino ante un "reparto político de una caja". Soriano insiste en que no se aplican criterios de responsabilidad fiscal ni reglas técnicas claras, sino negociaciones bilaterales que premian el chantaje. Además, se advierte del peligro a largo plazo: en caso de recesión, el diseño actual hará que las comunidades menos favorecidas sean las primeras en sufrir el colapso de la recaudación.