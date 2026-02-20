Bankinter propondrá a su junta el mayor dividendo de su historia

Bankinter ha convocado su junta general de accionistas para el próximo 26 de marzo, en la que propondrá la aprobación de un dividendo total de 544,9 millones de euros con cargo a las cuentas de 2025, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De aprobarse, sería el mayor reparto de dividendos de su historia.

El consejo de administración planteará el pago de un dividendo complementario de 0,15 euros brutos por acción, que se abonaría el 2 de abril y supondría un desembolso de 139,2 millones de euros para los accionistas.

Un dividendo total de 0,606 euros por acción

El dividendo complementario se sumaría a los dos pagos ordinarios ya realizados en junio y diciembre del pasado año. En conjunto, el dividendo bruto correspondiente al ejercicio 2025 ascendería a 0,606 euros por acción.

La cuantía total que la entidad destinaría a remunerar a sus accionistas alcanzaría los 544,9 millones de euros, lo que sitúa el denominado 'pay-out' —el porcentaje del beneficio que se destina a dividendo— en el 50%.

La propuesta deberá recibir el respaldo de la junta general para hacerse efectiva en los términos planteados por el consejo.

Junta exclusivamente telemática

La entidad ha indicado que la junta se celebrará en formato únicamente telemático. Según ha explicado, esta decisión busca facilitar la participación y el seguimiento por parte de todos los accionistas en condiciones equivalentes y garantizar el ejercicio de sus derechos de forma ágil, accesible y segura.

Bankinter enmarca esta iniciativa en su proceso de transformación digital y la vincula a criterios de eficiencia en el uso de los recursos. Asimismo, señala que este modelo está alineado con prácticas de gobierno corporativo implantadas en jurisdicciones como Estados Unidos y Europa, donde un número creciente de sociedades cotizadas celebran juntas exclusivamente virtuales.

En el orden del día también figura la propuesta de reelección del consejero ejecutivo Alfonso Botín-Sanz de Sautuola y Naveda, así como de la consejera independiente Teresa Martín-Retortillo Rubio.

Además, se someterá a ratificación la fijación del número de miembros del consejo de administración en 12 consejeros, cifra que se sitúa por debajo del máximo previsto en los estatutos sociales del banco, establecido en 15 vocales.

PwC, propuesta como verificador de sostenibilidad

Otro de los puntos que se votarán será el nombramiento de la consultora PwC como verificador de la información sobre sostenibilidad correspondiente a los ejercicios 2026, 2027 y 2028 de Bankinter y su grupo.

Asimismo, la junta deberá aprobar la reelección de PwC como auditora de las cuentas anuales de la entidad para esos mismos ejercicios.