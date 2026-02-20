Cuerpo insulta a los españoles: no entiende por qué se quejan de la inflación

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha comparecido este viernes para sacar de nuevo pecho de nuestra situación económica. Sin embargo, no solo hemos perdido en estos años un cuarto de nuestro poder adquisitivo, con una inflación que se ha comido un 25% en estos años, sino que además, el Gobierno ha aprovechado los impuestos para disparar su recaudación hasta una media de 115.000 millones de euros más cada año.

En cuanto al paro, la realidad que muestran las cifras de USO no dejan lugar a dudas. USO estima que hay unos 840.000 fijos discontinuos que no trabajan y no se contabilizan como parados. Además, hay 366.000 personas que buscan empleo pero bajo condiciones muy específicas. Del mismo modo, 186.000 personas que son personas en formación o situaciones administrativas especiales que están registradas pero no trabajan.

Asimismo, España tiene anunciadas 24.058 viviendas okupadas, de las que el 40% están en Cataluña, donde se están adoptando más medidas restrictivas, como la prohibición a los grandes tenedores de comprar vivienda si no es para residir en ella. Información que, por cierto, también hemos conocido esta misma semana. Pero tenemos más datos llamativos de la realidad de nuestro país. Resulta que, tal y como les venimos contando, en España el Ingreso Mínimo Vital ya supera en muchos casos al del salario modal, es decir el salario más habitual. Así, una pareja con dos hijos recibirá en 2026 un salario bruto de 16.700 euros anuales como ingreso mínimo vital, cuando el salario más frecuente es de 15.575 euros.

No solo eso, si atendemos a la última subida del SMI, este asciende a 17.094 euros anuales brutos. Además, España está liderando algunos récords de dudoso prestigio. Por un lado, el de empleo público. Durante el mandato de Pedro Sánchez, el presidente no solo ha disparado la deuda pública en más de medio billón de euros, hasta llevarla a sus cifras récord, sino que con los empleados públicos y funcionarios ha hecho lo mismo, con más de medio millón más desde que Gobierno hasta conducir la cifra total a los 3,64 millones de nuevos empleados públicos y funcionarios.

Seguimos siendo uno de los países de la UE con más paro, aunque oficialmente hemos cedido el testigo a Finlandia y hemos sido capaces de bajar del 10% en tasa de paro, lo cierto es que si medimos el paro real, contando a los fijos discontinuos en inactividad y a aquellos parados que están estudiando algún curso de formación o a aquellos parados que buscan trabajo con algún tipo de condicionante especial, y que todos ellos salen de las estadísticas, estaríamos, superando el 15% de tasa de paro en estos momentos. Además del paro, también lideramos, en este caso junto a Grecia, los rankings de inseguridad jurídica dentro de los países más desarrollados, el club de la OCDE.

Otros dudosos rankings en los que aparecemos los primeros es en el de pobreza infantil dentro de la UE. España sigue siendo líder del viejo continente en menores en riesgo de pobreza, situación que afecta a casi 1 de cada tres niños. Según datos del sindicato USO, España es el tercer país de la UE con más trabajadores pobres, es decir, empleados que no llegan al umbral de subsistencia.

Pero, mientras tanto, ¿el Estado qué hace? Cosecha récord tras récord de recaudación, Sánchez recauda hoy unos 115.000 millones de euros más al año que cuando llegó Sánchez a la Moncloa. Y los grandes saltos de recaudación llegaron después de la pandemia y con la irrupción de la inflación, ya que el Gobierno aprovechó que nos hacíamos más pobres para meternos más la mano en el bolsillo.