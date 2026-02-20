Rebelión de los inspectores contra Yolanda Díaz: denuncian que no se les paga el plus de productividad

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acostumbra a denunciar la supuesta explotación que ejercen las empresas sobre sus trabajadores. De esta forma, ha llegado a señalar que empresas como Amazon tienen a sus empleados con pulseras para controlar el tiempo que están en el baño –una información desmentida por la compañía–. Asimismo, Díaz ha llegado a aparecer en la Feria del Libro expresando su intención de abolir el trabajo. Sin embargo, de acuerdo con los sindicatos de inspectores de Trabajo, la ministra no parece respetar los acuerdos alcanzados con los trabajadores de su departamento.

Los inspectores se rebelan contra Díaz

Aunque insiste en imponer cada vez mayores exigencias a las empresas, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no cumple con los acuerdos firmados con los trabajadores de su Ministerio de Trabajo. De acuerdo con varios sindicatos –concretamente, el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo, el Sindicato Estatal de Subinspectores Laborales de Empleo y Seguridad Social, y el Sindicato de Subinspectores Laborales de Seguridad y Salud–, el Ministerio de Trabajo "no cumple con sus compromisos".

En un comunicado publicado este jueves, las organizaciones sindicales de inspectores de Trabajo exigen directamente a la ministra y a Inspección de Trabajo "el pago inmediato de lo que nos deben". Al respecto, señalan que Yolanda Díaz "advertía recientemente (...) sobre las trampas y los "juegos de trileros" que utilizan algunas empresas para no aplicar las mejoras a sus trabajadores". De este modo, denuncian que "sorprende, sin embargo, que no identifique esas prácticas dentro del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que depende de su Ministerio".

Exigimos a @Yolanda_Diaz_ y a la @ITSS_INSPECCION el pago inmediato de los que nos deben. pic.twitter.com/s98XNcyoPF — Sindicato Estatal de Subinspectores de Empleo y SS (@seslaess) February 19, 2026

Según estos sindicatos, en este organismo "las políticas erráticas, la falta de transparencia, el incumplimiento de los acuerdos firmados y el "quito de aquí para poner de allí" se ha convertido en la norma que rige la gestión de la Inspección de Trabajo". Así, señalan que estas organizaciones hace tiempo que avisan de que el sistema de productividad está "obsoleto". De este modo, explican que la primera alerta la dieron a finales de 2024, "momento en el que, sin previo aviso, comprobamos en la nómina de diciembre la falta del abono del importe total de productividad colectiva".

Asimismo, los inspectores de trabajo explican que "desde el principio del año 2025 se viene demandando por todas las fuerzas sindicales, información y diálogo con Hacienda para garantizar que tal situación no volviera a repetirse". Sin embargo, aseguran que, a pesar de ello, no han tenido noticia hasta que, de nuevo, en diciembre de 2025 la dirección de la ITSS les trasladó que no se iba a percibir la totalidad del importe de productividad.

Por otra parte, los inspectores defienden que "el carácter no consolidable de la productividad complementaria, o su sujeción a disponibilidad presupuestaria, no puede justificar el impago tras haberse materializado los objetivos conociendo el presupuesto consignado para ello". Asimismo, prevén que esta situación se complique para este año, dado que "a la fecha en la que estamos aún no conoce la plantilla los objetivos colectivos de este año".

Así las cosas, en el comunicado las organizaciones sindicales se dirigen directamente a Yolanda Díaz. "Estimada Ministra, bien sabrá (...) que el trabajo realizado hay que abonarlo", aseveran, incidiendo en que por este motivo "le pedimos que, entre vídeos promocionales y críticas justificadas a quienes no cumplen con sus trabajadores, guarde usted unos minutos para analizar la situación de su propio personal".