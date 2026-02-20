Sánchez prepara un "programa" para que los beneficiarios del IMV cobren mientras trabajan

El Gobierno de Pedro Sánchez confía en vendernos su política social como uno de sus grandes éxitos económicos. Desde el Ejecutivo tratan de hacernos ver que el aumento del número de beneficiarios de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una buena noticia, cuando en el fondo significa que cada vez más personas necesitan de una paga para subsistir. De este modo, de acuerdo con la consultora Freemarket, se perpetúa la pobreza en nuestra sociedad.

¿Qué es el IMV? El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia. Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación. Leer más

El problema de fondo del IMV es que desincentiva la incorporación de los beneficiarios de esta prestación al mercado laboral. Así lo pone de manifiesto, de hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Por ello, ahora el Gobierno parece que se ha dado cuenta de que debe incentivar de forma activa que las personas que cobran el IMV busquen empleo.

Empleabilidad de beneficiarios

Este lunes se ha celebrado en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) un seminario bajo el título 'Desigualdad: es hora de actuar', en el que han participado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la ministra de Sanidad, Mónica García, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, y la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino. En este contexto, Pedro Sánchez ha intervenido también para hacer gala de la gestión económica de su Gobierno.

Así las cosas, Sánchez ha querido destacar que "la desigualdad no es un hecho natural, que no es consustancial a la condición humana, como algunos quieren hacernos creer, que las consecuencias que, al final, se toman en el ámbito público, en el ámbito político, y también las decisiones económicas conscientes, son las que están detrás de estas desigualdades". Al respecto, el presidente del Gobierno también ha subrayado que "los países más desiguales tienen hasta 7 veces más probabilidades de sufrir la erosión en sus instituciones democráticas".

En relación con la situación de nuestro país, Sánchez ha incidido en que "según la OCDE, el 35% de la desigualdad de ingresos en España se explica por el origen familiar". Al respecto, ha defendido que "la educación pública, sin duda alguna, es el trampolín para que el futuro de una persona pues dependa de su código de conducta, no del código postal de sus padres, y por eso ha sido nuestra prioridad desde el primer momento".

Así las cosas, Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo está decidido a fomentar la empleabilidad de las personas beneficiarias del IMV, "trabajando de forma coordinada para mejorar la atención, ser más eficaces en cuanto a la integración laboral de estas personas vulnerables". De este modo, ha aseverado que "ahí es donde tenemos el reto". De hecho, ha explicado que "estamos trabajando codo con codo con el tercer sector". Así, aunque ha anunciado que el Gobierno pondrá en marcha programas para impulsar la empleabilidad de los beneficiarios del IMV, no ha dado más detalles.

El IMV ya es compatible

No obstante, lo cierto es que esto no es una novedad. En realidad, como se expone en la web del Ministerio de Seguridad Social, "el 1 de enero de 2023 entró en vigor el incentivo al empleo del Ingreso Mínimo Vital (IMV)", un mecanismo que, de acuerdo con el Gobierno, "garantiza que aquellos titulares del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se incorporen al mercado de trabajo incrementen su renta disponible". De hecho, el Gobierno subraya además que el IMV compatible con otros ingresos, tanto si el trabajo es por cuenta ajena como si es por cuenta propia, siempre que no se supere el importe de la renta garantizada.

Por su parte, en su intervención en el seminario, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido que "cuando se apuesta por políticas públicas ambiciosas y que tienen una marcada vocación social los resultados van llegando". Al respecto, Saiz ha presumido de que "el IMV ha llegado a tres millones de personas en apenas cinco años", lo cual supone un 20% más en comparación con el año anterior.

SMI e impuestos

Por otra parte, Sánchez también ha alardeado de haber subido el salario mínimo, subrayando que en los últimos ocho años el Ejecutivo ha subido este salario un 66%. Además, ha querido presumir de "cómo ha caído la temporalidad gracias a la reforma laboral". Finalmente, Sánchez también ha defendido "un sistema fiscal justo que redistribuya la renta y la riqueza". Al respecto, ha añadido que "donde no llega el empleo, pues evidentemente tiene que llegar el Estado del bienestar".