A pesar de que España esté embarcada en el cierre de su parque nuclear, la compañía Westinghouse, responsable del diseño de cinco de los siete reactores españoles, ha elegido Madrid para ubicar un simulador de alcance completo para los AP1000, los reactores de tercera generación de la empresa, capaces de generar más de 1GW de electricidad y que suponen "la más avanzada tecnología nuclear" hoy por hoy. En la actualidad, hay seis reactores AP1000 en operación, dos en Estados Unidos y otros cuatro en China, y hay proyectos en marcha para poner otros catorce en operación en Bulgaria, Polonia y China.

Frente a otras generaciones de reactores de agua presurizada (PWR), estos reactores ofrecen, según la compañía, plazos de construcción más cortos, ahorro en gasto energético y sobre todo incluyen sistemas de seguridad "pasivos" que hacen que el reactor pueda apagarse de forma segura en caso de cualquier fallo (como el apagón de abril) sin necesidad de elementos externos como generadores diésel. Su diseño, afirmaron sus responsables en la presentación ante los medios, hace que pueda "aguantar condiciones extremas desde los 50 ºC a los -40ºC de tal manera que puedan ubicarse en cualquier lugar del mundo: desde el casquete polar al desierto de Arizona".

España será el primer país europeo y tercero del mundo en albergar un simulador así, tras EEUU y China: en las instalaciones, se educará a los futuros operadores de estos reactores que se seguirán construyendo en varios países del mundo y lo harán en una sala de control idéntica a la de un reactor AP1000 compuesta por pantallas digitales –con solo un par de operaciones manuales– y una cabina trasera desde donde el instructor controla y evalúa a sus alumnos. Los estudiantes tardarán entre tres y cinco años en completar su formación.

Sobre las razones para elegir Madrid con este fin, capital del único país que contando con centrales nucleares quiere cerrarlas, el presidente de nuevos reactores de la tecnológica, Luca Oriani, señaló que Madrid permite "traer muy fácilmente a expertos de todas partes del mundo" empezando por los ingenieros españoles que han trabajado tanto dentro como fuera del país, en alusión a la potente industria nuclear española. "Simplemente es conveniente para todo el mundo y tiene el talento que necesitamos", apuntó, "España es única". Según el presidente de Westinghouse España, Xavier Coll, entre el 75 y el 80 % de los especialistas españoles operan en instalaciones ubicadas a lo largo de todo el mundo, "un porcentaje que además está creciendo".

Una decisión inevitable

Ambos directivos se refirieron a la decisión española de cerrar, a la espera de lo que ocurra con la petición de prórroga de la central nuclear de Almaraz para tres años. Oriani se manifestó convencido de que España volverá a construir centrales:"Los debates políticos cambian" por lo que tarde o temprano "España construirá nuevas plantas nucleares". "Tal vez no será el próximo año, o en los próximos cinco", dijo Oriani, pero la decisión acabará siendo inevitable ante la necesidad de proveer de energía asequible no ya para el mercado español, sino para el conjunto de la UE. Tras aludir a lo ocurrido en Alemania, señaló que Westinghouse lleva trabajando 140 años -de los cuales, los últimos 60 en el sector nuclear de España- así que podemos esperar".

Mientras, Coll incidió en que "desde un punto de vista energético y político, en este momento es muy difícil cerrar las plantas actuales". "Veremos si el cierre tiene lugar como está previsto", apuntó, informa Europa Press.