El dato que retrata a Belarra: Mercadona tiene más del doble de clientes que votos tuvo Podemos

Ione Belarra la ha vuelto a tomar esta semana contra el presidente de Mercadona, Juan Roig. Desde el Congreso de los Diputados, la secretaria general de Podemos le dedicó unas palabras: "Es un ser despreciable" aseguró.

"Los huevos en Mercadona hace un año costaban un poquito más de dos euros y ahora cuestan ya más de tres euros, casi un 50% más" criticó. A continuación, responsabilizó al Gobierno por permitir, a su juicio, que "ese ser despreciable que es el señor Juan Roig convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación".

Pero parece ser que Belarra desconoce la ley de la oferta y la demanda. Como ya hemos explicado en Libre Mercado, la crisis de los huevos se debe a que hay menos oferta por el sacrificio de cientos de miles de gallinas por la gripe aviar y más demanda. El aumento de la demanda puede deberse a un aumento de las preferencias de los consumidores por una cuestión personal, pero también de precio ante la elevada subida de la carne y el pescado.

Bien sea porque los consumidores se refugian en los huevos ante el aumento del precio de la carne o bien sea porque los han incorporado a su dieta como un alimento saludable bajo en grasas, entre 2019 y 2025, los hogares españoles han consumido un 16,7% más de huevos, lo que equivale a 79.000 toneladas adicionales o 1.253 millones de huevos más al año.

Tras sus declaraciones en el Congreso, Belarra publicó otro vídeo en el que siguió atacando a Mercadona y al resto de cadenas de supermercados. Belarra aseguró que "Mercadona tiene tanta cuota como las seis siguientes cadenas juntas". Así, denunció que "esto le permite hacer y deshacer a su antojo, marcando los precios de la cesta de la compra como él quiere".

Con estas declaraciones, parece que Belarra cree que los ciudadanos de este país no son lo suficientemente capaces de comparar precios o de irse a otra cadena de supermercados si fuera cierto que Mercadona se hubiera vuelto tan prohibitiva como dice.

Sin embargo, según la compañía de Roig, 5,9 millones de hogares depositan diariamente su confianza en la compañía. En este sentido, resulta curioso que, en las elecciones generales del año 2019, cuando Podemos formó gobierno con el PSOE, tenía poco más de 3,1 millones de votos. Es decir, los ciudadanos confían más en Mercadona que en Podemos porque vemos que tiene más del doble de clientes (como es lógico, en muchos hogares vive más de una persona).

Belarra también aseguró que el modelo de Mercadona es "esclavismo", aunque la realidad sea bien distinta. Y es que, sus empleados tienen 37 días de vacaciones al año (una semana más que lo habitual), ganan por encima del SMI, e incluso, cobran bonus. ¿Sus 110.000 empleados también se dejan esclavizar?