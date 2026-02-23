Incertidumbre ante el retiro: un tercio de los jubilados no sabe cuánto le durarán sus ahorros

La Seguridad Social y el sistema de pensiones en España están quebrados técnicamente. Así lo demuestra que el agujero real de las pensiones alcance un déficit efectivo anual de 54.005 millones de euros. De hecho, para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Gobierno se ve obligado a realizar de forma recurrente transferencias al sistema de Seguridad Social. Del mismo modo, no podemos olvidar que un 25% del gasto total en pensiones no puede ser cubierto por las cotizaciones.

Este contexto amenaza directamente el futuro de los más jóvenes, que siguen cotizando pero temen que sus pensiones se reduzcan en comparación con las actuales. El problema es que los jubilados actuales también viven con incertidumbre su retiro. Concretamente, un tercio de los españoles próximos a la jubilación reconoce que no sabe cuánto le durarán sus ahorros.

Incertidumbre en la jubilación

Los españoles se están empobreciendo paulatinamente. Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presumiera en su balance del año de que los españoles son hoy un 10% más ricos que hace siete años, esta cifra es, sencillamente, falsa, pues incluye las rentas que perciben los ciudadanos por parte del Estado. En realidad, con los salarios estancados y un incremento generalizado de precios superior al 20% desde 2018, los españoles han visto lastrado su poder adquisitivo de forma extraordinaria en este período.

Esta situación se refleja, además, en la incertidumbre con la que los españoles afrontan su futuro económicamente. Precisamente, según un informe elaborado por la Fundación del Instituto Español de Analistas y Fidelity International, un tercio de los españoles próximos a la jubilación reconoce que no sabe cuánto le durarán sus ahorros. En este sentido, el responsable de negocio en Fidelity International para España y Portugal, asegura que el hecho de que "uno de cada tres españoles próximos a retirarse no sepa cuánto le durarán sus ahorros refleja un reto de primer orden para la economía de los hogares".

Lo cierto es que el estudio –que ha sido presentado este miércoles– se basa en una encuesta internacional a 11.800 personas mayores de 50 años en 13 mercados distintos y analiza cómo el aumento de la esperanza de vida está alargando la etapa de jubilación y elevando la necesidad de planificación financiera para sostener la calidad de vida durante más años. Al respecto, el estudio subraya que la "revolución de la longevidad" ya está reconfigurando la economía y las decisiones vitales.

Concretamente, se recuerda que las estimaciones establecen que en el año 2050 habrá 2.100 millones de personas –casi el 22% de la población mundial– tendrán más de 60 años. Así las cosas, el estudio afirma que más de un tercio de los trabajadores próximos al retiro no ha planificado su jubilación y sólo el 15% busca asesoramiento financiero.

Con todo, durante la presentación del informe, el presidente de Divina Seguros, Armando Nieto, ha afirmado que el sector asegurador se enfrenta "a un reto mayúsculo". En este sentido, destaca que el sector ha de gestionar las garantías financieras de los asegurados a largo plazo, en un contexto de alargamiento sostenido de la esperanza de vida y de tipos de interés bajos, con el incremento de los costes sanitarios en edades avanzadas, que necesariamente se trasladan a las primas que se cobran. Por ello, Nieto ha explicado que "es necesario establecer una mejor regulación que ayude a la sostenibilidad financiera y una mayor planificación individual para costear una etapa vital que es cada vez más prolongada".