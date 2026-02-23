Nueva locura inmobiliaria: reforman un piso de 78 metros cuadrados para instalar ocho habitaciones

Un video de una inmobiliaria se ha hecho viral después de que se compartiese en redes sociales mostrando un curioso inmueble. El piso situado en la zona del barrio de Juan Pablo XXIII, Alicante, muestra hasta ocho habitaciones separadas por tabiques, sin acabados, que incluso llegan a compartir la misma ventana para dos habitaciones.

La demanda de vivienda se ha disparado en nuestro país y, ante las trabas de la Administración para construir obra nueva, dividir los pisos construyendo tabiques de ladrillo o pladur se ha convertido en una opción desesperada para ampliar la oferta.

El inmueble

El piso consta con una superficie construida de 78 metros cuadrados y útiles 76 metros. Aparece en varias agencias de venta de pisos, entre las que se encuentra Idealista, entre otras. En los registros figura con tan solo cuatro habitaciones, sin embargo en las fotos llegan a verse hasta ocho instancias divididas por tabiques a medio hacer e incluso, en ocasiones, compartiendo una misma ventana. El precio de venta alcanza una cuantía de 60.000 euros. Además, varios anunciantes indican "es ideal para quienes buscan un espacio con gran potencial, para familias o grupos reducidos".

Una habitación tabicada.

"El atractivo piso tiene la ventaja de disfrutar de abundante luz natural durante todo el día y estancias espaciosas e iluminadas" comentan en la descripción del inmueble y añaden: "Con un precio competitivo fijado en tan solo 60.000 euros, esta oferta representa sin duda alguna una inversión inteligente tanto si eres primer comprador buscando tu hogar familiar como inversor inmobiliario interesado en ampliar tu porfolio". Tan solo un párrafo advierte a los anunciantes de que las habitaciones principales están separadas por tabiques y que necesita ser reformado.