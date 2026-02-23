Sánchez tacha de "inmoral e indignante" al 10% más rico del mundo cuando él pertenece a ese grupo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió el pasado viernes al seminario de alto nivel "Desigualdad: es hora de actuar", que se ha celebró en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid. Durante su intervención, el líder socialista expresó que "una realidad cada vez más preocupante es que el 10% más rico de la población mundial recibe hoy más de la mitad de la renta y acapara el 75% de la riqueza. Cifras absolutamente insostenibles, también inmorales y, por supuesto, indignantes".

En el siguiente post de X (Twitter) podemos ver un clip con esta intervención:

Sánchez: "El 10% más rico de la población mundial acapara el 75% de la riqueza. Cifras insostenibles, inmorales e indignantes".

pic.twitter.com/SdFHwUcWYK — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 20, 2026

Como hemos podido escuchar, a Pedro Sánchez le parece "insostenible, inmoral e indignante" que el 10% más rico de la población mundial perciba más de la mitad de la renta mundial y que acapare el 75% del patrimonio mundial. Sin embargo, y aunque tal vez el presidente del Gobierno no lo sepa, él mismo pertenece a ese 10% tanto en lo que tiene que ver con la renta como lo que tiene que ver con el patrimonio.

Si utilizamos las propias fuentes en las que se basa Pedro Sánchez para realizar tales afirmaciones, es decir, los datos que proporciona el World Inequality Lab (Laboratorio de Desigualdad Mundial), un proyecto liderado por el economista de izquierdas Thomas Piketty (entre otros), comprobaremos que el líder del PSOE puede ser incluido tanto en el 10% más rico del mundo como en el 10% con mayor renta del mundo.

El Informe sobre Desigualdad Económica Mundial de 2026 (con datos referidos a 2025) indica lo siguiente en cuanto a la renta/ingresos a nivel global:

Como se observa en la tabla, para pertenecer al 10% de personas adultas (importante este matiz, no toda la población) más ricas del planeta en términos de ingresos se requiere un mínimo de 65.500 euros al año. En el caso de Pedro Sánchez, sus ingresos anuales por salario como presidente del Gobierno y diputado ascienden a 107.598 euros. De esta forma, entra claramente en esta categoría, un grupo en el que solo alrededor de 556 millones de adultos pueden presumir de tener ingresos anuales iguales o superiores a 65.500 euros.

Por otro lado, si observamos lo que señala el World Inequality Lab sobre la riqueza, tenemos lo siguiente:

Tal y como se puede ver, para pertenecer al 10% de personas adultas con mayor riqueza del planeta se necesita un patrimonio que supere los 265.600 euros. Si examinamos la última declaración de bienes y derechos patrimoniales de Pedro Sánchez, que fue publicada en 2024, podremos ver que posee un patrimonio neto (activos-pasivos) de 324.552 euros. Así pues, Pedro Sánchez también estaría dentro de esta categoría del 10% más rico del planeta en cuanto a patrimonio.

Es decir, nuestro presidente del Gobierno se encuentra dentro de ese grupo de unos 556 millones de adultos (el 10% más rico del planeta) que percibe el 53% de los ingresos mundiales totales y posee alrededor del 75% de la riqueza global. Cabe preguntarse si a Sánchez le parece "insostenible, inmoral e indignante" su propio nivel de renta y riqueza.

Existen dos posibilidades que expliquen las palabras de Sánchez: una es que el líder socialista desconozca realmente de lo que habla, creyendo quizá que el 10% más rico se refiere exclusivamente a multimillonarios como Elon Musk o Donald Trump; la otra es que sepa perfectamente lo que dice, pero que le resulte indiferente, ya que es consciente de que la inmensa mayoría de sus seguidores no tiene ni idea de que él mismo forma parte de ese 10% de adultos más ricos del planeta.