TDND: Un especialista ofrece claves para "doblar capital cada 9 años"

El gestor de DLTV (Deep Long Term View), fondo bajo el paraguas de Dux Capital, participó en una tertulia especializada en el programa radiofónico Tu Dinero Nunca Duerme. En una conversación con los periodistas Luis F. Quintero, Domingo Soriano y Manuel Llamas, Palazuelo detalló la filosofía de inversión de su fondo de autor y los requisitos indispensables que debe cumplir cualquier compañía para entrar en su cartera.

Un enfoque de "Capital Permanente"

Frente a un mercado financiero que Palazuelo describe como "obsesionado con el corto plazo y las modas", DLTV se presenta como un retorno a lo fundamental. El gestor subrayó que la estabilidad del fondo reside en su estructura de capital, contando con tres inversores "ancla" que poseen el 60% del patrimonio. Actualmente, el fondo gestiona aproximadamente 27 millones de euros.

Los cinco pilares del proceso de inversión

Durante la entrevista, Palazuelo desglosó el riguroso filtro que aplican a las empresas analizadas, basado en cinco puntos clave:

· Crecimiento Orgánico: Se exige un crecimiento mínimo del 4% o 5% para evitar caer en "trampas de valor".

· Visibilidad y Recurrencia: El gestor enfatizó la importancia de poder predecir con cierta exactitud los beneficios futuros de la compañía; de lo contrario, prefieren no invertir.

· Retorno sobre el Capital Empleado (ROCE): Buscan empresas con ventajas competitivas claras y barreras de entrada que defiendan su rentabilidad.

· Solidez Financiera: Es indispensable contar con balances saneados.

· Alineación de Intereses: El fondo prioriza asociarse con empresas familiares o equipos directivos "superincentivados".

El objetivo: Duplicar el capital cada nueve años

En cuanto a la valoración, Palazuelo explicó que no basta con encontrar una "empresa magnífica", sino que el precio de compra debe asegurar una rentabilidad mínima. El objetivo marcado para DLTV es obtener un rendimiento de, al menos, el 8% anual sobre el papel. Según los cálculos del gestor, este ritmo permitiría cumplir el hito financiero de duplicar el capital invertido cada nueve años.