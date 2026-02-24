Así puedes deducirte hasta 840 euros de los gastos del dentista en la declaración de la Renta

Son muchas las empresas y familias que tienen marcadas las fechas para realizar la declaración de la renta. Entre los períodos de abril y junio los contribuyentes deberán presentar la declaración ante Hacienda, el organismo regulador. Cada vez son más los software, aplicaciones y empresas que se dedican a conseguir las mejores deducciones. Lo más conveniente es informarse, debidamente, a nivel estatal y autonómico para conseguir los mejores descuentos en nuestra declaración. Algunas deducciones son conocidas, pero en cambio otras dependen de cada comunidad autónoma y no se realizan de manera automática.

Requisitos

En relación con los gastos odontológicos, es posible obtener un ahorro fiscal de hasta 840 euros dependiendo de la comunidad autónoma a la que pertenezcas, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos:

Solicitar manualmente la deducción. No aparece de manera automática.

Presentar factura de la clínica o profesional acreditado a la que se acudió con el desglose de los servicios prestados.

Haber realizado el pago mediante tarjeta, transferencia o cualquier medio que se pueda justificar (pagos en efectivo estarían excluidos).

Actualmente las comunidades autónomas en las que se puede desgravar los gastos del dentista son:

Canarias

Es la comunidad que mayor deducción aplica llegando hasta los 840 euros por gastos odontológicos relacionados con tratamientos de salud bucodental de prevención, tratamiento y diagnóstico lo que supondría un ahorro del 12%. El límite alcanzaría los 600 en la declaración individual con una base líquida inferior a 42.900 euros totales. En el caso de una declaración conjunta la cuantía llega al límite de 840 euros, siempre y cuando la base líquida total no sea superior a 57.200 euros. La deducción aumenta hasta los 100 euros en el caso de poseer una discapacidad del 65% o superior acreditada.

Cantabria

Los residentes de esta comunidad pueden llegar a una deducción de hasta 700 euros lo que supondría un 10% de rebaja fiscal. En una declaración individual alcanzaría el máximo de deducción en 500 euros siempre que no supere los 22.946 euros de la base líquida total. En el caso de realizarla de forma conjunta, la reducción alcanza los 700 euros siempre que no supere los 31.485 euros.

Comunidad Valenciana

En este caso se aplica de manera porcentual llegando al porcentaje máximo del 30% de aquellos gastos dentales no estéticos y alcanzando el máximo de 150 euros siempre que no se supere la base líquida de 32.000 euros en la declaración individual o los 48.000 euros en la conjunta.