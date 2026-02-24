Bruselas frena el pacto comercial con EEUU hasta que Trump aclare sus aranceles

La tregua comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos vuelve a estar en el aire. Bruselas espera explicaciones de Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado una nueva tanda de aranceles globales del 15%, destinados a sustituir los gravámenes que la Justicia de su país ha declarado ilegales. La Comisión Europea admite que, por ahora, no sabe cómo encajan estas nuevas medidas en el acuerdo comercial alcanzado el pasado verano y se resiste a avanzar si tomará represalias o mantendrá el pacto vigente.

"Es necesaria plena claridad para poder evaluar los siguientes pasos", subrayó este lunes en Bruselas el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill. Desde la Comisión insisten en que la UE sigue comprometida con el diálogo y con el cumplimiento de lo pactado, pero reclaman seguridad jurídica y previsibilidad para las empresas europeas y estadounidenses, que vuelven a verse atrapadas en la incertidumbre.

Durante el fin de semana, el Ejecutivo comunitario ya había pedido formalmente explicaciones a Washington y había expresado sus dudas sobre si los nuevos aranceles son compatibles con la tregua comercial acordada. Aquel pacto, que debía ser ratificado este lunes por el Parlamento Europeo, fijó un arancel máximo del 15% para una amplia mayoría de productos europeos, a cambio de que la UE no activara represalias contra Estados Unidos.

"Hay demasiada incertidumbre"

La situación se ha complicado aún más tras la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que tumbó los aranceles de Trump, un fallo que ha reabierto el debate sobre la validez práctica del acuerdo. Ante este escenario, el Parlamento Europeo no ha tenido más remedio que paralizar la ratificación del pacto comercial firmado el pasado verano. La Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara iba a votar el acuerdo esta semana, pero los principales grupos políticos —populares, socialdemócratas, liberales y Verdes— acordaron frenar el proceso hasta que Estados Unidos aclare qué piensa hacer.

"Hay demasiada incertidumbre. Necesitamos claridad y certeza jurídica antes de ratificar nada", resumió el eurodiputado socialista Bernd Lange, presidente de la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo. Desde el verano, muchos productos europeos ya están pagando un arancel del 15% en Estados Unidos, mientras que la UE no ha aplicado todavía la rebaja prometida a los bienes industriales estadounidenses precisamente porque el acuerdo no ha sido ratificado por la Eurocámara.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha intensificado los contactos diplomáticos para tratar de desbloquear la situación. Este lunes se reunió con los eurodiputados responsables del acuerdo y por la tarde tenía previsto hacerlo con los embajadores de los Veintisiete en Bruselas para evaluar los próximos pasos. Además, ha hablado en los últimos días con el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, y con el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Sefcovic confía en que Washington aporte "claridad" en los próximos días y permita reconducir la situación. Su objetivo es que, si Estados Unidos confirma que respetará lo pactado, el Parlamento Europeo pueda retomar el proceso de ratificación y dar su visto bueno definitivo en marzo. "Un acuerdo es un acuerdo y debe respetarse", insistió el comisario, que volvió a subrayar que la estabilidad y la previsibilidad son clave para las empresas.

No es la primera vez que el pacto comercial entra en zona de turbulencias. Hace apenas un mes, las tensiones por Groenlandia y las amenazas arancelarias de Trump llevaron al Parlamento Europeo a congelar temporalmente la ratificación. Ahora, la combinación de la sentencia del Supremo estadounidense y la nueva ofensiva arancelaria ha vuelto a poner en jaque un acuerdo que pretendía precisamente frenar la escalada de la guerra comercial entre Bruselas y Washington.

Por el momento, la pelota está en el tejado de la Casa Blanca. De la claridad —o la falta de ella— que llegue desde Washington dependerá si la UE mantiene la tregua, si reactiva el acuerdo comercial o si se prepara para un nuevo choque arancelario con Estados Unidos.