El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha cargado contra los pilares de la libertad individual al culpar a la "antropología neoliberal" del incremento de la soledad en las sociedades modernas. Según el dirigente, este fenómeno no es casual, sino el resultado de "décadas de fomento de una visión individualista y atomizada de la sociedad", que priorizaría "la competencia entre ciudadanos frente a los lazos comunitarios".

En una nueva arremetida contra la "meritocracia", Bustinduy sostiene que el enfoque en el éxito personal supone un desentendimiento de lo común. Para el ministro, este modelo es una construcción deliberada que busca dinamitar la dimensión comunitaria de la vida social, asumiendo que el Estado y sus estructuras de control son la única alternativa válida frente al aislamiento. El portavoz de ERC, Gabriel Rufian, ha señalado a Bustinduy como "una de las mejores cabezas que hay en la izquierda" por esta reflexión.

Es una de las mejores cabezas que hay en la izquierda. https://t.co/97aFC8Ft4b — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) February 24, 2026

Bustinduy también ha denunciado supuestos ataques contra los agentes sociales y las organizaciones del tercer sector, a los que considera piezas clave para la participación política. Bajo esta premisa, cualquier crítica a la gestión o al papel de estos intermediarios es interpretada por el ministro como una maniobra para vaciar de contenido la participación ciudadana.

Por último, el titular de Derechos Sociales ha establecido una conexión entre la soledad y la aparición de movimientos que tilda de antidemocráticos. Según su tesis, el vacío dejado por el liberalismo permite que se asienten estructuras jerárquicas y autoritarias, utilizando la psicología social como herramienta para justificar su agenda ideológica y atacar el modelo de convivencia basado en la libertad.