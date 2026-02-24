EEUU y Alemania tienen reservas de oro equivalentes a más de la mitad del PIB español

En el último año, los metales preciosos se han revalorizado de forma exponencial. El motivo fundamental radica en la desconfianza de los inversores en las economías mundiales y, sobre todo, la debilidad de las divisas que emiten los Estados, que no dejan de perder valor. Precisamente por este motivo, dado su carácter de activo refugio, se espera que la cotización de los metales siga al alza a largo plazo, especialmente como consecuencia de la gran acumulación de deuda que lastra las cuentas de los Estados.

En este contexto, el metal que centra la mayor atención es el oro, puesto que supone el gran activo refugio tradicional. Y es que, aunque en las últimas semanas este activo sufrió una importante caída tras marcar máximos históricos en los 5.600 dólares por onza, ya está recuperando parte de lo perdido. De hecho, como podemos comprobar a continuación, a 23 de febrero la cotización de la onza de oro supera de nuevo los 5.100 dólares, acercándose poco a poco a los 5.200 dólares por onza.

Investing

Ante esta revalorización del oro, muchos países están apostando por hacerse con mayores reservas del metal precioso. Lo cierto es que, dado este incremento de precio, el oro se presenta como un activo refugio que proporciona gran seguridad a los inversores y, sobre todo, puede ayudar a consolidar su solvencia. De hecho, países como Estados Unidos o Alemania poseen en oro un valor equivalente a buena parte de la economía española.

¿Cuánto vale el oro alemán?

De acuerdo con los datos ofrecidos por el World Gold Council, con datos actualizados a cierre de 2025, Estados Unidos cuenta con unas reservas en oro de 8.133,5 toneladas. Por su parte, Alemania acumula 3.350,3 toneladas de oro. En tercer lugar encontramos al FMI, con unas reservas de 2.814,0 toneladas de oro. Del mismo modo, Italia ostenta 2.451,9 toneladas de este metal precioso y Francia acumula unas reservas de oro de 2.437,0 toneladas.

Asimismo, en sexto lugar encontramos a Rusia, con unas reservas de 2.326,5 toneladas de oro, mientras que las reservas que acumula China alcanzan las 2.306,3 toneladas. Además, las reservas de Suiza suman un total de 1.039,9 toneladas. Finalmente, encontramos a India, con 880,2 toneladas de oro, y Japón, que acumula unas reservas de 880,2 toneladas. En cambio, España se sitúa en el puesto 22 del ranking, acumulando unas reservas de 281,6 toneladas de oro.

World Gold Council

Así las cosas, se puede establecer una comparativa que refleja la gran confianza de algunos países en el futuro del oro y los buenos resultados de su estrategia. Concretamente, cabe considerar el valor de las reservas de oro de aquellos países que lideran este ranking en comparación con el valor total de la economía española. De este modo, suponiendo un valor aproximado de 140.000 euros por cada kilo de oro, tendríamos que cada tonelada de este metal precioso tendría un valor aproximado de 140 millones de euros.

Multiplicando el valor aproximado de cada tonelada de oro por las 3.350,3 toneladas de oro que componen las reservas de Alemania, el valor de dichas reservas alcanzaría los 469.000 millones de euros. Así las cosas, las 8.133,5 toneladas de oro que posee EEUU valdrían unos 1,14 billones de euros. Del mismo modo, las 2.814,0 toneladas de oro del FMI tendrían un valor de casi 400.000 millones de euros.

En este sentido, teniendo en cuenta que, de acuerdo con los datos del INE, el PIB español se acercó a los 1,6 billones de euros en 2024, podemos comprobar que EEUU tenía en oro más del 70% del valor de la economía española. Por su parte, los casi 500.000 millones de euros que posee Alemania en oro representan casi el 44% del PIB español. Por su parte, el FMI poseería el 35% de la economía española en oro.

¿Cuánto valdría el oro de Solbes?

La comparativa con España es especialmente pertinente, sobre todo si tenemos en cuenta que entre los años 2004 y 2007 el Gobierno de Zapatero, con el ministro Solbes como responsable del ramo, se deshizo de una buena cantidad de oro que tenía en sus reservas. Lo cierto es que, como hemos detallado en Libre Mercado, el valor de las 7,7 millones de onzas que vendió el Gobierno socialista en ese período superaría en la actualidad los 32.200 millones de euros. De hecho, esta cantidad supondría un gran respaldo para nuestras cuentas públicas, puesto que el déficit anual del Estado español ronda los 50.000 millones de euros.