Más de la mitad de las películas españolas no recaudó ni 1.000 euros en taquilla en 2025

El 28 de febrero se celebrará la gala de los Premios Goya en Barcelona, coincidiendo con su edición número 40. Se trata de un evento que, en los últimos años, ha destacado por estar cada vez más politizado (hacia la izquierda) y por reclamar más subvenciones públicas para el cine español, a pesar de que este cada vez genera menos ingresos. Con motivo de esta celebración, en Libre Mercado hemos analizado los resultados que el cine español cosechó durante el pasado año en nuestro país y nos hemos encontrado con algunos datos que van a sorprender.

Si acudimos a los datos de "Recaudación y espectadores del cine español en el año 2025", que nos ofrece el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), comprobaremos que en 2025 se exhibieron un total de 727 películas españolas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

A continuación, exponemos algunos de los resultados que más nos han llamado la atención en lo que respecta a la recaudación obtenida:

Número de películas que han superado los 10 millones de euros de recaudación: 1 sobre 727 (0,13% del total).

Número de películas que han superado los 5 millones de euros de recaudación: 2 sobre 727 (el 0,27% del total).

Número de películas que han superado el millón de euros de recaudación: 16 sobre 727 (el 2,2% del total).

Número de películas que han superado los 500.000 euros de recaudación: 34 sobre 727 (el 4,67% del total).

Número de películas que han superado los 100.000 euros de recaudación: 80 sobre 727 (el 11% del total).

Número de películas que han recaudado menos de 10.000 euros : 566 sobre 727 (el 77,8% del total).

Número de películas que han recaudado menos de 1.000 euros : 387 sobre 727 (el 53,2% del total).

Número de películas que han recaudado menos de 100 euros : 106 sobre 727 (el 14,6% del total).

Padre no hay más que uno 5 es la responsable del 16,9% del total de recaudación.

Sólo 10 películas son las responsables del 55,65% del total de recaudación. Es decir, el 1,37% de las películas recaudan el 55,65% del total.

Estos datos resultan demoledores y ponen de manifiesto el desinterés generalizado que existe por el cine español. Que tan solo el 2,2% de las películas españolas exhibidas en salas de cine haya superado el millón de euros de recaudación, que sólo 10 películas sean responsables del 55,65 % de toda la recaudación obtenida, o que haya más películas que han recaudado menos de 100 euros que películas que han recaudado más de 100.000 euros, nos muestra una radiografía bastante penosa del cine patrio. Hace sólo unas semanas contábamos en este medio como el cine español había perdido 700.000 espectadores entre 2024 y 2025.

Santiago Segura lidera la taquilla

También llama la atención que, un año más, la película más vista del cine español sea una dirigida por Santiago Segura: Padre no hay más que uno 5, que ha recaudado 13,4 millones de euros sobre un total de 79,3 millones de euros para todo el cine nacional, es decir, el 16,9% de la recaudación total. El motivo resulta llamativo porque el director y actor madrileño no ha sido galardonado (ni siquiera nominado) con ningún premio desde 1998, cuando ganó el Goya al mejor director novel por Torrente, el brazo tonto de la ley. Desde entonces, y a pesar de haber liderado en numerosas ocasiones la taquilla del cine español, ha sido ninguneado de forma sistemática.

En definitiva, hemos comprobado cómo el cine español resulta cada vez menos atractivo para el público y cómo solo unas pocas películas sostienen la industria. Este hecho debería llevar a los directores españoles a analizar qué es lo que realmente interesa al espectador y a ofrecerle ese contenido, en lugar de que sea el público el que se adapte al capricho del cineasta.