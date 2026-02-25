El aceite de oliva, en vilo por el caos arancelario de Trump: "Vamos dando tumbos"

"Demasiada incertidumbre". La expresión del Parlamento Europeo resume bastante bien el momento que atraviesan las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. La anulación por parte de la Corte Suprema de los aranceles impuestos por Donald Trump, seguida del anuncio de una nueva tasa del 10% que el propio presidente prometió elevar al 15%, ha desembocado en un escenario confuso: este martes ha entrado en vigor finalmente un arancel global del 10% para todos los productos extranjeros, una medida "temporal" que se aplicará durante 150 días mientras Washington busca una nueva base legal para volver a subir los gravámenes.

En medio de este vaivén político y arancelario, uno de los sectores españoles que mira con mayor inquietud a Estados Unidos es el del aceite de oliva, que representa en torno al 12% de las exportaciones alimentarias de España. El mercado norteamericano es clave para el sector y cualquier cambio en los aranceles tiene un impacto directo en precios, contratos y planificación de ventas.

La sensación de desconcierto es generalizada. Así lo resume el director adjunto de Asoliva, Rafael Pico Acevedo, en declaraciones a Libre Mercado: "Hay muchísima incertidumbre, tanto en el tema político, económico, arancelario… Los operadores no saben qué hacer ahora mismo". El problema, explica, no es solo el nivel concreto del arancel, sino la falta de un marco estable sobre el que tomar decisiones empresariales.

Hasta ahora, el mapa arancelario era muy desigual y generaba distorsiones en la competencia. "Antes del cambio, había países que tenían un 10% de aranceles, otros teníamos un 15% y otros menos afortunados como Túnez, nuestro competidor directo, con un 25%" e incluso casos extremos como Siria, que llegaba al 41%, recuerda Pico. Ese sistema beneficiaba a unos países frente a otros. Sin embargo, con el nuevo arancel global del 10%, el terreno de juego se iguala: "Había una distorsión en el mercado internacional (…) sin embargo, ahora todos tenemos un 10%. Nos deja en un equilibrio más igualitario", aunque matiza que "ese sobreprecio del 10% al final lo paga el consumidor estadounidense".

Sobre el papel, el nuevo arancel es más bajo para el aceite de oliva europeo que el que se había pactado en el acuerdo UE-EEUU del pasado verano. Pero el sector insiste en que el problema de fondo no es el porcentaje puntual, sino la incertidumbre permanente. "Los exportadores no saben si parar las operaciones, si mañana van a salir nuevas leyes que suban las tasas, si adelantar ventas, si mantener las que tienen…", explica Pico. De ahí que, aunque ahora el tipo sea inferior, el sector vive con la sensación de ir "dando tumbos".

A todo ello se suma otra reivindicación del sector: que el aceite de oliva sea incluido en la lista de productos exentos de aranceles en Estados Unidos, como ocurre con el aguacate, el plátano o el corcho. "Llevamos meses tratando con Estados Unidos y también con la Unión Europea" para lograrlo, recuerda el representante de Asoliva. El argumento es claro: "EEUU apenas produce un 2% de lo que consume" y, además, la propia FDA (Food and Drug Administration) considera el aceite de oliva una grasa saludable, por lo que su encarecimiento va en contra del consumidor estadounidense.

Con este panorama, el sector teme que todo el esfuerzo negociador de los últimos meses haya quedado en nada. "La sensación que tenemos es de que volvemos de nuevo a la casilla de salida y es muy frustrante. No sabemos qué va a pasar", concluye Pico. Y advierte de que, si la Unión Europea tiene que volver a renegociar desde cero el marco general con Estados Unidos, será aún más complicado conseguir un trato específico para un producto como el aceite de oliva.