El CEU aumenta sus becas y ayudas un 24%, llegando a los 30 millones de euros

El CEU ha distribuido más de 30 millones de euros en becas y ayudas al estudio durante el curso 2025-26, lo que supone un incremento del 24% respecto al curso pasado, 6 millones de euros más. Esta dotación reafirma la misión del CEU como entidad benéfico‑docente y su voluntad de garantizar el acceso a una educación de calidad con independencia de la capacidad económica de las familias.

En total, se han concedido 10.818 ayudas, que han beneficiado a 9.697 estudiantes de 8.716 familias en los distintos centros del CEU. Esto significa que uno de cada cinco alumnos del CEU cuenta con apoyo financiero. En las Universidades CEU esa proporción aumenta hasta el 26% de sus estudiantes.

La enseñanza universitaria es precisamente la que concentra la mayor parte del esfuerzo, con 26,87 millones de euros para cerca de 8.000 alumnos -un 12,5% de ellos son internacionales- distribuidos entre los centros de educación superior del CEU. La red de colegios CEU destina 3,23 millones distribuidos en 1.873 ayudas, reforzando la igualdad de oportunidades en etapas preuniversitarias.

El número de estudiantes que han accedido a una beca o a una ayuda al estudio en el CEU ha aumentado un 24,37% al pasar de los 7.800 alumnos del curso pasado, a los cerca de 10.000 de este curso.

Estas becas, fundamentales para facilitar el acceso a una educación de calidad, están dirigidas tanto a nuevos estudiantes como a aquellos que ya forman parte de los 28 centros educativos que el CEU tiene distribuidos por toda España.

El plan de becas y ayudas del CEU cuenta con convocatorias de becas de diferentes tipos. Destacan las institucionales, además de las específicas por centro, por tipo de estudios, orientadas al mérito académico, becas a la discapacidad, para deportistas, necesidad económica, talento, además de otras circunstancias personales o familiares. La dotación del curso 2025-26 responde a la evolución de la demanda y a la prioridad de garantizar el acceso y la continuidad de estudios en todas las etapas educativas del CEU.

Mediante el Plan Estratégico 2022-2027, el CEU sigue avanzando en su objetivo de crecimiento aumentando plazas en sus centros y facilitando el acceso a sus estudiantes a través del programa de becas y ayudas. Al mismo tiempo estos jóvenes disfrutan de oportunidades educativas que impulsan su desarrollo académico y profesional, además del cuidado de su crecimiento personal.