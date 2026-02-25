El Ministerio de Cultura amenaza a los jóvenes tras el escándalo del bono cultural y las discotecas

En las últimas horas se ha hecho viral un vídeo en el que el dueño de una popular discoteca madrileña aseguraba que los jóvenes pueden usar el Bono Cultural Joven para acceder a su establecimiento. Como hemos publicado en Libre Mercado, el empresario aseguraba en el vídeo que "Pedro Sánchez te va a pagar tu próxima fiesta aquí, en Jowke, y eso es gracias al Bono Cultural", incidiendo en que "puedes coger tus entradas y tus reservados a través de Fourvenues y todo eso sin poner el dinero de tu bolsillo, gracias al Estado".

Ante esta situación, el Ministerio de Cultura ha decidido responder a la polémica suscitada en redes sociales con un mensaje que interpela directamente a los jóvenes que solicitan y utilizan este bono, asegurando que el uso fraudulento del mismo implica la devolución del dinero otorgado. Del mismo modo, el Ministerio también señala a los empresarios que permiten que los jóvenes utilicen este bono de manera supuestamente indebida.

Amenaza a los jóvenes

Desde que se puso en marcha, el Bono Cultural Joven ha suscitado dudas y críticas. A pesar de que los propios beneficiarios de la ayuda negaban que esto fuera un incentivo, lo cierto es que se podía sospechar que el Gobierno tratara de atraer el voto de este segmento poblacional. Del mismo modo, se ha conocido que buena parte del gasto realizado con este Bono Cultural ha sido destinado a servicios como los prestados por empresas de entretenimiento, como Netflix.

Ahora esta ayuda del Gobierno, que consta de 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales y que desde el Ejecutivo venden como "una invitación a entrar en la edad adulta de la mano de la cultura", ha generado una nueva polémica. Concretamente, esta polémica ha estado relacionada, de nuevo, con los fines a los que se puede dedicar la ayuda, después de que el dueño de una discoteca haya asegurado que los jóvenes pueden utilizar este Bono para acceder a su establecimiento.

Así las cosas, desde el Ministerio de Cultura han decidido arremeter directamente contra los jóvenes beneficiarios de este bono y también contra las empresas. En un mensaje publicado en redes sociales, el Ministerio "recuerda que los beneficiarios que usen fraudulentamente el Bono Cultural Joven deberán reintegrar esos importes a la Administración". Del mismo modo, se avisa de que "las empresas que permitan un uso indebido del Bono serán penalizadas y se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del programa".

Sin embargo, cabe subrayar que este tipo de iniciativas habitualmente genera los incentivos necesarios para una utilización indebida de las ayudas. Entre estos incentivos se encuentra el de vender los productos comprados con el propio Bono Cultural. De este modo, en páginas de compraventa de segunda mano, como Wallapop, se pueden encontrar anuncios en los que se ofertan productos –como videojuegos o películas– que han sido adquiridos gracias a esta ayuda gubernamental.