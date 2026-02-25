Estas son las deducciones fiscales que podrían decaer con el decreto ómnibus

El Congreso votará este jueves la convalidación del denominado "decreto ómnibus", que recoge, entre otras medidas, la prórroga de la suspensión de los desahucios, una medida que ha generado un importante debate mediático y político por la protección que supone hacia los inquiokupas. Sin embargo, como detallan desde TaxDown, la norma también incluye un paquete de incentivos fiscales en el IRPF que, de no aprobarse, quedarán sin efecto para este año.

Deducciones ambientales

Por un lado, el "decreto ómnibus" aprobado el pasado 23 de diciembre, amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos «enchufables» y de pila de combustible. La norma también amplió la deducción por la instalación de puntos de recarga en inmuebles propios. Estas medidas permitían a los contribuyentes deducirse un porcentaje de lo pagado por la compra de este tipo de vehículos o por la instalación del cargador en su garaje.

Asimismo, el nuevo decreto ómnibus incluye la extensión temporal de estos incentivos, pero, si no se aprobara, los contribuyentes que hayan comprado o tengan previsto comprar un automóvil eléctrico en 2026, o instalar un punto de recarga, perderán el derecho a aplicar la deducción correspondiente en su declaración de la Renta.

Por otra parte, en este paquete de medidas también se incluye la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas. Concretamente, estas deducciones se aplican a las obras de reducción de la demanda de calefacción y refrigeración, las obras de mejora en el consumo de energía primaria no renovable y las obras en edificios de uso predominantemente residencial.

Pero si el decreto no se convalida, quienes hayan realizado obras en 2025 contando con este incentivo no podrán aplicarse la deducción en la campaña de la Renta de este año y, además, quienes estén ejecutando o planificando rehabilitaciones en 2026 tampoco podrán beneficiarse de ella más adelante.

Autónomos y rentas inmobiliarias

Del mismo modo, los autónomos también se podrían beneficiar de importantes incentivos fiscales si finalmente se convalida el decreto ómnibus. Como explican desde TaxDown, el decreto incluye la prórroga para este año de los módulos para los pequeños autónomos, los límites excluyentes del método de estimación objetiva.

Por ello, si el decreto no se convalida, los umbrales de ingresos y compras que determinan quién puede acogerse a este régimen simplificado caerían a niveles inferiores. De acuerdo con TaxDown, esto obligaría a muchos autónomos a cambiar de método de tributación con escaso margen de tiempo para adaptarse.

Asimismo, el decreto recoge el mantenimiento del porcentaje de imputación de rentas inmobiliarias del 1,1% para inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados desde el 1 de enero de 2012. Este porcentaje subiría al 2% si el decreto no se convalida, lo que supondría un incremento de la carga fiscal para los propietarios afectados.