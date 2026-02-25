Hacienda gasta más de 800.000 euros en espiar a algunos contribuyentes con perfiles falsos en redes sociales

La Agencia Tributaria (AEAT) continúa anotándose récord tras récord de recaudación a costa del contribuyente. Hasta noviembre, último mes con datos disponibles, el fisco se embolsó la friolera de 301.355 millones de euros, lo que supone un nuevo hito para el departamento de María Jesús Montero. Ni en un año entero el Gobierno había superado nunca los 300.000 millones de euros de recaudación.

Que el fisco se haya embolsado 27.362 millones de euros más que hace un año pone de manifiesto los pingües beneficios que se está anotando Hacienda, entre otras cosas, gracias a la desorbitada escalada de precios que lleva años asfixiando a empresas y particulares.

En el caso del IRPF, los ingresos por el impuesto estrella de Hacienda crecieron este año un 10,1% hasta alcanzar los 133.282 millones de euros, lo que supone casi la mitad del total de la recaudación. Pero mientras el Gobierno achaca la recaudación récord a la bonanza económica del país, obvia que, desde que comenzara la tormenta inflacionista, se han negado en redondo a deflactar la parte estatal del IRPF, que está actuando como un impuesto en la sombra para los trabajadores. Cabe recordar que otro impuesto del que se beneficia exponencialmente Hacienda con el aumento de precios es el IVA.

Hacienda se rearma

Pero no solo el efecto de la inflación explica las buenas cifras de la Agencia Tributaria. Lo cierto es que, en los últimos años, el fisco está desplegando todo tipo de herramientas para endurecer los controles sobre los contribuyentes y lograr así esos altos niveles de recaudación. La digitalización, el big data, el cruce de datos o el uso intensivo de información bancaria y comercial son algunos de ellos.

En este sentido, el economista Bernardo D. Olivares considera que algunos de los avances de Hacienda se asemejan a "un guion de Black Mirror" o de "ciencia ficción distópica". En una de sus publicaciones, Olivares recuerda que la AEAT cada vez está traspasando más límites en sus investigaciones. Tanto es así, que actualmente, "de forma proactiva y masiva, tiene la capacidad de monitorizar nuestro comportamiento en redes sociales y plataformas".

"Black Mirror" desde 2023

Ejemplo de ello es expediente de contratación público 23840010600 del año 2023 y adjudicado a la empresa OESIA NETWORKS por 177.468,28 euros, impuestos incluidos, durante el primer año, según el documento oficial al que ha tenido acceso este periódico.

Este documento licitaba una herramienta de software "para la obtención de información de redes sociales con destino a la AEAT". Según la memoria justificativa, la AEAT recuerda que "los datos avanzados en HERMES y RESCAL", que son programas punteros con los que el fisco analiza riesgos y el tipo de contribuyentes a los que hay que investigar, "suponen un avance en el análisis sistemático de los contribuyentes en atención a su estilo de vida y su nivel de renta".

Sin embargo, esta fiscalización del ciudadano no parece suficiente para Hacienda. Y es que "estos avances, necesitan completarse con la captación de información de fuentes abiertas que denotan obtención de ingresos, bien por actividades concretas, bien por la ostentación de bienes o servicios disfrutados" añadían.

Por un lado, en esas "fuentes abiertas" se están refiriendo a las redes sociales (publicaciones, comentarios, reseñas...). Por otro, cabe recordar que también en el Plan Tributario del pasado año, Hacienda ponía en la diana los "signos de riqueza de los ciudadanos".

Fijación por los "patrones de comportamiento"

Así, el objetivo de este nuevo software es "la obtención de información estructurada cuantitativa y cualitativa de las redes sociales que determinen el alcance, la relevancia y la resonancia de los actores intervinientes en las mismas, la cual debe estar conectada con los datos avanzados de los que dispone la AEAT".

Estos datos "se integrarían a través del binomio NIF/NICK con nuestros datos avanzados, permitiendo construir un sistema analítico en el que diseñar comparables, detectar rentas, patrimonio acumulado por los contribuyentes y fijar patrones de comportamiento" explicaba la AEAT.

El fisco se justifica en que "los tiempos cambian y debemos adaptarnos a ellos intentando conciliar nuestras bases de datos, de amplio espectro apoyadas en las nuevas tecnologías, con los datos de fuentes abiertas integrando ambos para extraer patrones de comportamiento que nos permitan seleccionar a los contribuyentes más incumplidores".

Creación de perfiles falsos, avatares....

Olivares alerta de que, a través de esta herramienta el fisco "crea perfiles falsos — avatares— para extraer información. Una vigilancia que parece (siguiendo la memoria de licitación) que no se activa después de una sospecha (y una vez iniciado el procedimiento), sino antes (para la selección), a modo de pesca de arrastre, para ver quién parece o puede ser incumplidor". Según la memoria, las empresas candidatas a la adjudicación tendrían la máxima puntuación si eran capaces de procesar más de 100.000 nicks.

"No les hablo de una serie de Netflix. Les hablo de un documento perfectamente real, público, y debo añadir, fascinantemente aburrido en su forma, pero explosivo en su fondo" añadía el economista.

A Emilio Pérez Pombo, miembro del Grupo de Expertos en Derechos y Garantías del Contribuyente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), también le inquieta este nuevo salto en la fiscalización del contribuyente.

"Es preocupante. Se trata de fiscalizar a contribuyentes de manera injustificada, sin dejar rastro y por supuesto, sin avisarles. "A la utilización de cartas informativas para asustar y a la psicología conductual, con la intención de cambiar los comportamientos a la hora de pagar impuestos, se le suma este atropello" señala el experto.

"¿Por qué tú y no otro? ¿cómo acceden a esa prueba? ¿están entrando en cuentas personales de redes sociales privadas? ¿con qué profundidad están haciendo esas investigaciones? ¿Analizan los comentarios o el número de reseñas en Google, para ver si un restaurante factura lo que dice que factura o la investigación es todavía más privada?" se pregunta Pérez Pombo. "Es que no sabemos nada" añade.

Primero, influencers y luego, el resto

"Dada la ambición del proyecto", la AEAT fijó su implantación en dos fases. La primera, en la que "nos deberíamos centrar en el análisis sistemático de un colectivo en clara expansión" como es el de "los usuarios relevantes o "influencers", dado que en ellos es donde puede existir un riesgo fiscal". Esto habría empezado en 2023.

Pero la propia AEAT reconoce en su memoria que esto es sólo el principio. "La integración de fuentes abiertas debería realizarse, siempre con un objetivo básico, detectar rentas infradeclaradas e incluso patrones de comportamiento delictivo, sirviendo el colectivo de influencers como colectivo inicial, dada su dimensión, para establecer el funcionamiento del sistema de análisis de redes con fines tributarios".

Por tanto, hay una segunda fase del proyecto en la que "deberíamos aprovechar el aprendizaje para obtener información relevante desde el punto de vista fiscal de todos los contribuyentes, cuestión que actualmente se realiza de forma manual en procesos de investigación. Esta parte ya estaba prevista para 2024. La bautizaron como "Extensión del Aprendizaje y el sistema de trabajo a otros colectivos".

Eso sí, en el año 2024, Hacienda lanzó otro contrato que acabó adjudicando a Cipherbit, S.L, que también pertenece al grupo OESIA (el que obtuvo el contrato en 2023). El importe adjudicado fue de 629.200 euros (impuestos incluidos) que se repartirían desde el 15 de septiembre de 2024 hasta los 3 años siguientes e irían destinados a fiscalizar "perfiles de usuarios destacados en las redes sociales", una categoría de contribuyentes un tanto ambigua. Eso sí, en esta licitación no hacían referencia a los "otros colectivos" de contribuyentes que pretenden fiscalizar en la fase 2. Sea como fuere, si a esta cuantía le sumamos la del primer año, estamos hablando de más de 800.000 euros dedicados a este tipo de investigaciones.

Por todo ello, Olivares realiza varias consideraciones al respecto:

"Esto representa un salto cualitativo fundamental. Parece que la Agencia Tributaria nos está diciendo que ya no le interesa únicamente nuestra "foto" de capacidad económica (lo que declaramos que ganamos, tenemos o compramos), sino la "película" de nuestra vida (cómo nos comportamos)". "Pero la ambición no termina ahí. La Agencia Tributaria quiere detectar "patrones de comportamiento delictivo", muy posiblemente, antes siquiera de iniciar un procedimiento formal". "Por tanto, el objetivo declarado que justifica esta inversión de más de 700.000 euros no es simplemente recaudar. El objetivo es perfilar". "La AEAT nos dice que necesita acumular información masiva de nuestras redes sociales (y plataformas) para construir un "sistema analítico" que le diga, basándose en nuestro estilo de vida o por lo menos, aquél del que presumimos en redes sociales… (solo lo que decidimos mostrar/publicar), quién es potencialmente un incumplidor". El software, según el expediente de contratación, debe ser capaz de procesar 100.000 o más "nicks" o perfiles de usuario. Para que nos hagamos una idea, es el equivalente a llenar el estadio Santiago Bernabéu y aún nos sobrarían alrededor de 15.000 perfiles por analizar aproximadamente. No parece servir para realizar una actuación selectiva, sino por el contrario para desarrollar actuaciones masivas. "Peinan las plataformas donde vivimos, compramos y socializamos. El ámbito de actuación incluye, por supuesto, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch… y sí (pausa deliberada para el lector por favor), el expediente y la investigación lo confirman, el alcance se extiende a OnlyFans y Patreon. ¿Dices que vives en Dubái, pero tus stories de Instagram te geolocalizan 300 días al año en Badajoz? Tenemos un patrón. Y no solo quieren tus fotos, sino los comentarios que te dejan terceros" Pero aquí viene la verdadera pregunta: ¿Cómo accedes a todo ese contenido?, ¿Cómo entras a un perfil que, quizás, no es 100% público (de acceso restringido)?, ¿O a una plataforma de pago como Patreon donde requieres ser suscriptor para ver el contenido? "La Administración Tributaria ha solicitado un servicio que incluye, por diseño, la creación de identidades falsas para extraer información. Esto no es una observación pasiva de datos públicos; es una infiltración activa. Es la AEAT convirtiéndose en seguidor tuyo en Twitch o en suscriptor en Patreon para ver qué publicas, qué publicitas, qué escribes y te escriben". "La pregunta que cualquier jurista se está haciendo ahora mismo es: ¿Pero Bernardo esto… esto es legal? Si la AEAT quiere desplegar una herramienta de vigilancia masiva, necesita una norma con rango de Ley que, de forma clara y específica, le otorgue esa potestad y establezca garantías. Y aquí es donde la investigación se pone interesante. ¿Cuál es esa ley?, ¿dónde está el artículo que dice "Se autoriza a la AEAT a crear perfiles falsos para extraer datos de redes sociales? No existe".

Fuentes de la AEAT consultadas por este periódico aseguran que estas herramientas "sólo evaluarán la información de las redes sociales que sea pública" y se remiten a los ejemplos del tipo de información que están analizando:

El sistema debe obtener información básica de las redes sociales:

Número de seguidores

Número de subscriptores (si procede)

Número de mensajes, post o vídeos

Número de visualizaciones

Número de "me gusta"

Número de comentarios

Número de recomendaciones

Datos de la biografía

Las redes sociales que debe analizar de forma obligatoria son:

TikTok

Instagram

YouTube

Facebook

Twitch

Onlyfans

Patreon

En esta segunda licitación la empresa adjudicataria debía "incluir al menos 20.000 Nicks a procesar", según los documentos oficiales. Además, "la herramienta de análisis y/o la empresa adjudicataria se encargará de crear y mantener los avatares que fueran necesarios para la ejecución del análisis de los perfiles solicitados". Por tanto, vemos que Hacienda mantiene activa esta búsqueda con perfiles falsos (avatares). A esto responde que "muchas de estas aplicaciones necesitan de la creación de un perfil para entrar en ellas".