Ni bajan los impuestos, ni triunfa la Ley de Vivienda en Cataluña: nueva mentira de Sánchez sobre la economía española

En materia económica, la sesión de control al Gobierno de este miércoles ha estado marcada por diferentes hitos que, en el fondo, demuestran el fracaso de las políticas del Ejecutivo, por un lado, y el nerviosismo existente en la izquierda, por otro. Así, Ione Belarra ha instado a subir los impuestos a la banca para frenar a la "extrema derecha", al tiempo que ha señalado directamente a Ana Patricia Botín. Por su parte, Yolanda Díaz ha defendido la supuesta mejoría de la situación de los trabajadores españoles gracias a las iniciativas desarrolladas por Trabajo en connivencia con los sindicatos –pero al margen de las demandas de las empresas–.

En este contexto, quien ha protagonizado también una sonada intervención en materia económica ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha presumido de haber reducido los impuestos a las pequeñas empresas y, además, ha asegurado que el precio de los alquileres se está reduciendo en Cataluña gracias a la Ley de Vivienda.

Nueva mentira de Sánchez

Durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en respuesta a las preguntas de la diputada de Junts, Miriam Nogueras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido presumir de su gestión económica tomando como ejemplo el caso de Cataluña. Al respecto, Sánchez ha comenzado diciendo que "este Gobierno ha bajado los impuestos a las pequeñas y medianas empresas, y ha bajado los impuestos también a las rentas inferiores a los 20.000 euros".

Del mismo modo, en su respuesta a Nogueras, Sánchez también ha defendido que "hemos aumentado en 60.000 millones de euros, respecto a la etapa anterior, la financiación a Cataluña", incidiendo en que, de esta cantidad 8.000 millones de euros, han sido destinados a "modernizar Rodalies Cataluña". Además, en relación con Cataluña, Sánchez también ha destacado que "gracias a la Ley de Vivienda, un inquilino en Barcelona se ahorra 2.600 euros al año en alquiler".

Sin embargo, la realidad difiere completamente del relato que esgrime el Gobierno sobre la supuesta buena marcha de la economía española. La presión fiscal se ha multiplicado a las pymes, no por el impuesto sobre sociedades que ha bajado al 23% y al 19% dependiendo del tamaño de las compañías, sino por el fuerte incremento de los costes laborales, debido a la subida de cotizaciones sociales, provocando subidas en estos costes de ritmos del 6% anual, muy por encima del crecimiento de muchos sectores.

Asimismo, hay que añadir la inflación, que al no deflactarse las tarifas, aunque las pymes facturen más por la inflación, sus costes también suben. Por tanto, están pagando impuestos como si fueran más ricas. Esto supone un incremento de la presión fiscal encubierta.

Pero, además, las empresas soportan nuevos gravámenes: un impuesto sobre plásticos no reutilizables, una subida de impuestos especiales y ambientales y las tasas digitales que acaban repercutiendo sobre los servicios que contratan las pymes. En definitiva la presión fiscal que soportan las pymes pasa del 35,2% en 2018 al 38,5% en 2026, según los informes de Funcas.

Por otra parte, con respecto a la situación de la vivienda en Barcelona, cabe destacar que los precios del alquiler se han disparado porque la oferta en alquiler ha sufrido la mayor reducción de toda España. Además, con los límites de precios, han desaparecido del mercado las viviendas más caras. Así, ahora en Barcelona, ciudad de la que presume Sánchez, por cada vivienda en alquiler se interesan 462 personas de media, cuando en 2018 esa presión era de 30-50 interesados. Esto supone una subida del 800%.