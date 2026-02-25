Países Bajos prepara un golpe al ahorro con un impuesto del 36% a las "ganancias latentes"

En materia tributaria, uno de los países que más gravan la actividad económica, tanto la productividad como la financiera, es España. No es casualidad, por tanto, que en 2025 Hacienda haya superado por primera vez los 300.000 millones de euros de recaudación. Sin embargo, lo cierto es que en otros países de nuestro entorno también se plantean medidas tributarias que suponen un ataque frontal contra el ahorro y la inversión. De este modo, Países Bajos podría llegar a aplicar a partir de 2028 un nuevo gravamen sobre las ganancias de capital "latentes".

Ganancias latentes

Según ha confirmado la Agencia EFE, el Senado neerlandés prevé aprobar el próximo mes de marzo una ley tributaria para gravar las ganancias de capital "latentes", es decir, las ganancias no realizadas. La propuesta legislativa, conocida como 'Box 3', fue aprobada el pasado 13 de febrero por la Cámara de Representantes neerlandesa con una amplia mayoría, y de ser respaldada también en la Cámara Alta, entrará en vigor el 1 de enero de 2028.

Lo cierto es que esta iniciativa está motivada por decisiones judiciales. Actualmente, la legislación fiscal del país para activos financieros aplica un sistema de 'rendimientos ficticios' que se basa en estimaciones de ganancias en un porcentaje fijo de ahorros o inversiones. No obstante, según los tribunales, este sistema supone un ataque directo contra el derecho a la propiedad. De hecho, la justicia señala también que, al gravar beneficios irreales, este sistema vulnera incluso el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Así las cosas, se ha planteado una reforma con la que el impuesto se base en el rendimiento real de los activos. De este modo, se establecería un tipo impositivo del 36% anual sobre la revalorización de esos activos. Sin embargo, la polémica generada por este impuesto procede de que, al mismo tiempo, plantea gravar las ganancias consideradas "latentes" que no hubieran sido retiradas por los propietarios de estos activos.

La propuesta exime a los inversores cuyos activos se revaloricen menos de 1.800 euros al año, así como los bienes inmuebles, que serán gravados según el principio de plusvalías realizadas. Además, la norma prevé que las pérdidas se puedan compensar con ganancias futuras. No obstante, la norma ha suscitado duras críticas. Concretamente, los expertos alertan de que esta normativa podría desincentivar el ahorro y la inversión privados.

En este sentido, el periódico neerlandés De Telegraaf expresaba la "inquietud" de los inversores. De hecho, según este medio, dadas las intenciones del Gobierno de Países Bajos con la nueva legislación tributaria, "muchos inversores están considerando transferir sus inversiones a una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) a partir de 2028". De hecho, el Registro de Asesores Fiscales (RB) afirma que muchos de estos expertos habrían recibido un gran número de consultas relacionadas con el cambio de tramo impositivo.

Agujeros del impuesto

¿Podría marcar Países Bajos la pauta que seguirán otros países como España? En un vídeo en su canal de YouTube, el economista Juan Ramón Rallo recuerda que, hasta el momento, lo habitual en Europa ha sido que los inversores paguen por los ingresos que recibe de sus inversiones. No obstante, alerta de que la idea que ahora está a punto de aplicar Países Bajos ya fue propuesta por Kamala Harris en su candidatura a la Casa Blanca.

Al respecto, Rallo advierte de que existen grandes dificultades para cuantificar la magnitud de la ganancia latente que se pretende gravar con este impuesto. Si bien explica que "cuando estamos hablando de activos que cotizan en mercados secundarios con bastante negociabilidad, resulta más o menos fácil saber cuál ha sido la variación del valor económico de ese activo", incide en que "la legislación fiscal neerlandesa que se acaba de aprobar no establece ningún mecanismo para determinar el valor de activos no cotizados", de los que no se dispone una valoración continuada y objetiva.