Bloomberg saca los colores a Sánchez con un reportaje sobre la realidad de la okupación en España

En el día de hoy ha vuelto a decaer la llamada "prórroga antidesahucios" (que favorece la okupación) del Gobierno gracias a los votos en contra de PP, Vox y Junts, algo que ya hemos contado con más detalle en Libre Mercado.

Mientras el Gobierno de España, conformado por PSOE y Sumar, niega y/o minimiza el grave problema de okupación que existe en nuestro país (llegando a decir que esto es "un relato de la derecha y extrema derecha"), medios internacionales como Bloomberg se han hecho eco recientemente de esta situación que afecta a miles de familias y que pone en jaque el mercado de la vivienda en España.

Bloomberg, uno de los medios de comunicación estadounidenses más importantes, ha publicado un extenso reportaje en el que analiza el fenómeno de la okupación en nuestro país.

Así lo describe Bloomberg en este artículo: "la situación se ha agravado tanto que Idealista, la plataforma inmobiliaria más popular de España, introdujo el año pasado una categoría para la venta de vivienda ocupadas ilegalmente. En el cuarto trimestre, se publicaron alrededor de 24.000 anuncios de este tipo, aproximadamente el 3% de todas las viviendas en venta. En Madrid, las viviendas okupadas aumentaron un 10% con respecto al trimestre anterior".

El medio también recoge las declaraciones de Francisco Iñareta, portavoz de Idealista: "Es devastador ver cómo cada vez más propietarios deciden vender sus viviendas con pérdidas. La mera aparición de una propiedad okupada en venta es un gran fracaso para la sociedad, ya que su propietario ha desistido de luchar por sus derechos".

Bloomberg muestra la siguiente tabla basada en datos de Idealista:

En dicho gráfico se observa, por ejemplo, que el 3,1% de todas las viviendas a la venta en Idealista en Barcelona están okupadas, mientras que en Murcia representa el 7,2% de todas las viviendas a la venta, en Sevilla alcanza al 6,5% de todas las viviendas a la venta y en Madrid la cifra es del 2,4%.

El medio narra la historia de Gemma López, una mujer de 44 años que en 2022 alquiló el piso de sus padres en Vallecas, que había heredado, para pagar la hipoteca que también había heredado. Sin embargo, los inquilinos pronto dejaron de pagar. En noviembre de 2024, esta auxiliar administrativa inició los trámites para desalojarlos. Mientras todo este proceso sigue su curso, Gemma tiene dificultades para pagar las hipotecas de la vivienda heredada y de su propia vivienda.

Muestran el sufrimiento de las víctimas de okupación

Según se cita en Bloomberg, la víctima de okupación declara: "Me están llevando a la quiebra. No somos grandes propietarios ni fondos buitres ni especuladores. Somos gente normal, gente trabajadora. El gobierno se desentiende y no está abordando el problema. Confié en la justicia, pero la justicia respalda a los criminales y lo único que he recibido a cambio ha sido estrés, ansiedad y pérdida de dinero". Por último, el medio estadounidense señala que el anuncio de Pedro Sánchez sobre la construcción de 15.000 viviendas al año supone "una pequeña fracción de lo que se necesita".

En definitiva, este artículo pone de relieve que existe un problema real con la okupación en nuestro país, algo que llama poderosamente la atención en el extranjero, donde los gobiernos no permiten ni fomentan esta práctica. La realidad es que la okupación sigue creciendo mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa negándolo.