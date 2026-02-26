En el programa Con Ánimo de Lucro, conducido por Luis Fernando Quintero, el ecosistema financiero de Libertad Digital ha sido testigo de la presentación de una innovación que promete cambiar las reglas del juego en el sector de las renovables y el ahorro: Kiwih. Esta compañía española permite a cualquier inversor, desde apenas 25 céntimos de euro, convertirse en propietario de kilovatios-hora (kWh) almacenados en baterías, ofreciendo una rentabilidad anual del 5,5%.

El "patrón energía": un valor real frente a la volatilidad cripto

El corazón de esta propuesta reside en la transformación de energía en dinero, en rentabilidad. Según explicó Ignacio Oscáriz, el Kiwih (con 'h' de kilowatt-hour) es "energía almacenada de una manera que permite invertir o, para ser más exactos, tener la propiedad sobre esa energía". A diferencia de las criptomonedas convencionales como el Bitcoin, a las que Oscáriz atribuye un valor intrínseco "cero" debido a la falta de un activo subyacente tangible y la amenaza de la computación cuántica, el token de Kiwih está respaldado por electricidad real acumulada en infraestructuras físicas.

El modelo de negocio se basa en la "teoría del botijo": comprar barato y vender caro. Las baterías de la compañía se cargan durante las horas de máxima producción solar —cuando el precio en el mercado eléctrico puede llegar a cero euros— y descargan esa energía por la noche, cuando la demanda dispara los precios hasta los 80 o 125 euros. Este arbitraje es el que garantiza el rendimiento del 5,5% para el usuario.

Uno de los puntos clave destacados en Con Ánimo de Lucro es la accesibilidad. Luis Fernando Quintero subrayó la versatilidad del sistema, que permite operar tanto a inversores institucionales como al ciudadano de a pie. Oscáriz confirmó que han lanzado un bono formal registrado en la CNMV para grandes capitales (mínimo de 100.000 euros), mientras que el formato tokenizado está abierto al mercado minorista bajo la normativa europea MiCA.

"Un Kiwih son 25 céntimos de euro; un euro son cuatro kiwis. Es un valor fijo absoluto", aclaró el invitado. Además, la plataforma permite que esta inversión sea utilizable en el día a día mediante una tarjeta asociada, con la que se puede comprar cualquier producto utilizando el saldo de energía acumulado, manteniendo la rentabilidad diaria del 0,01% (el equivalente al 5,5% anual) sobre el capital no gastado.

Estrategias avanzadas: apalancamiento y seguridad energética

Para los inversores más experimentados, Oscáriz reveló una estrategia de arbitraje financiero: utilizar Bitcoins o Ethereum como colateral para obtener préstamos en dólares digitales (USDC/USDT) a un interés aproximado del 3,5%, e invertir ese capital en Kiwih al 5,5%. "Con el apalancamiento, puedes tener un rendimiento neto del 20% anual sobre tus activos", afirmó el creador de la plataforma.

Ante la inquietud planteada por Quintero sobre posibles escenarios de inestabilidad o el "gran apagón", la respuesta del experto fue contundente: "Ante un cero energético o incluso una tercera guerra mundial, la energía almacenada siempre va a venir muy bien". La necesidad de mantener servicios críticos funcionando las 24 horas asegura que el almacenamiento energético sea uno de los activos más estratégicos de la próxima década.