Ecologistas en Acción carga contra las ayudas al campo después de cobrar un millón en subvenciones

Ecologistas en Acción ha presentado un nuevo informe en el que sostiene que "el Estado español invierte cuatro veces más en destruir la naturaleza que en cuidarla". Lo más controvertido del análisis es que la organización pone el foco en las ayudas públicas al sector primario (PAC, FEMPA) y las vincula directamente con la "pérdida de biodiversidad".

Según el documento, en 2024 las administraciones públicas destinaron alrededor de 8.000 millones de euros en subvenciones a la agricultura, la pesca y la actividad forestal, actividades que, a juicio de la entidad ecologista, están relacionadas con el deterioro de los ecosistemas. La cifra total es aún más alta, puntualizan, ya que estos números "no incluyen otros sectores de gran impacto ambiental como el transporte y la energía". Frente a esos 8.000 millones, destaca la asociación, las administraciones dedicaron unos 2.000 millones para "la conservación y restauración de la naturaleza".

Ecologistas en Acción señala que "el 85% de las subvenciones más problemáticas son ayudas directas, la mayoría proveniente de fondos europeos para el sector agrario y forestal (PAC) y pesquero (FEMPA), aunque también se han señalado fondos Next Generation relacionados con la intensificación de regadíos y la bioenergía a partir de quema de biomasa forestal". El análisis también incluye las exenciones fiscales de plaguicidas y fertilizantes o al combustible para la pesca profesional.

La organización, que en 2024 recibió más de 1 millón de euros en subvenciones públicas, considera que existe una "incoherencia fiscal" y reclama "reformar, reconducir o eliminar" los fondos públicos destinados al sector primario pese a que, además de abastecer los supermercados, desarrolla su actividad en uno de los marcos regulatorios más exigentes del mundo.

Ecologistas en Acción reconoce que "las subvenciones públicas son necesarias para apoyar al sector primario", sin embargo, puntualiza, "el sistema actual beneficia a grandes empresas y lobbies, en lugar de mejorar la situación de productores y productoras con niveles más bajos de renta", señalan.