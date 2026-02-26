Menú
El 30% de los coches españoles tienen más de 20 años y el diésel sigue siendo el rey

Aumenta el número de coches de más de 20 años en las carreteras españolas mientras continúa el envejecimiento del parque automovilístico.

Vehículo de gasolina repostando. | Pixabay/CC/Engin_Akyurt

Un nuevo estudio certifica el paulatino envejecimiento del parque automovilístico español. La edad media de los turismos en nuestro país ascendió a 14,6 años, frente a los 12,7 de la media europea, según el informe relativo a 2025 elaborado por la patronal automovilística española, Anfac, e Ideauto. En 2010, la edad media era de sólo 9,2 años.

Esa tendencia ascendente viene acompañada de otras cifras significativas. Crece el número de vehículos en nuestras carreteras un 1,3% hasta alcanzar la cifra de 31.706.927 unidades pero también sube el porcentaje de vehículos de más de 20 años: según el documento, ascienden a 9,28 millones de unidades con un 29,3 por ciento del total.

Mientras, los automóviles a partir de 10 años de antigüedad son los más numerosos, con un 62 por ciento del parque. Los vehículos nuevos, de menos de 5 años, representan el 17,3 por ciento del parque aunque suben un 6,7 por ciento respecto a 2025.

En cuanto a las etiquetas ambientales, los vehículos sin distintivo han descendido un 7,8%, pero son todavía 7,75 millones de unidades, el 24,5% del parque móvil. Mientras, los vehículos con Etiqueta Cero suben el 50,9% aunque su presencia total, señala la patronal, sigue siendo testimonial con un 2,3% de cuota. Por su parte, la etiqueta ECO está presente en el 7,3% de los vehículos en España tras crecer un 29,1% en el último año.

El diésel continúa siendo la principal fuente de energía de los vehículos españoles: propulsan 18.098.867 unidades, 57,1% del parque, aunque bajan un 1,8% respecto a 2025. Los vehículos de gasolina representan el 33,2% y los electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) suman 746.510 unidades. Suponen aún un 2,4% del parque total.

Fijándonos sólo en los turismos, un 50,3 por ciento son diésel; un 38,6 por ciento gasolina; un 7,7 por ciento son híbridos no enchufables y un 2,6 por ciento son eléctricos e híbridos enchufables, algo menos de 700.000 unidades.

