Los empelados de Mercadona cobran 7.250 euros en la nómina de febrero

Mercadona sigue beneficiando a sus empleados con subidas de sueldo. Así, la compañía fundada por Juan Roig, reconoce a sus trabajadores el esfuerzo realizado y demuestra, además, que la riqueza se crea en el sector privado al tiempo que esta es la única vía para que el bienestar de la sociedad se incremente. Concretamente, gracias al incremento de sus retribuciones, Mercadona acaba de compartir con más de 112.000 empleados un reparto de una prima variable de 780 millones de euros de sus beneficios.

Así lo ha anunciado la empresa en un comunicado, en el que explica que se han entregado dos primas entre aquellas personas con menos de cuatro años en la empresa y otras tres a las que superan esta antigüedad. De este modo, el 70% de los trabajadores de Mercadona –aquellos que superan una antigüedad de cuatro años– han recibido 7.250 euros netos, que corresponden a 5.400 euros en concepto de variable más su nómina mensual.

Mercadona recuerda también que ha llevado a cabo una subida de sueldos con el fin de compensar la inflación, que se sitúa en el 2,9% en España y el 2,2% en Portugal. Esto ha supuesto un desembolso de 125 millones de euros anuales. Asimismo, la compañía explica que ya en diciembre se mejoró la jornada laboral con la ampliación del período de vacaciones en una semana más.

De acuerdo con Mercadona, "esta medida, en vigor desde el presente ejercicio tanto en España como en Portugal, supone una gran mejora en la jornada de los trabajadores y tiene un coste anual de 100 millones de euros". De hecho, la compañía informa de que todas estas iniciativas "representan un esfuerzo conjunto de más de 1.000 millones de euros para la compañía".

No obstante, Mercadona subraya que el éxito de estas iniciativas confirma "que su modelo de gestión, el Modelo de Calidad Total, invierte y apuesta por la satisfacción del trabajador". Además, la cadena de supermercados destaca que es "consciente" de que los empleados "son los principales responsables del éxito de la compañía y el mayor activo para los "Jefes" (como internamente la compañía llama a los clientes)". De este modo, Mercadona señala que "su compromiso ha logrado que la compañía incremente en 2025 su productividad y su gestión, alcanzando sus mejores datos históricos en rentabilidad y cuota de mercado".

Líderes del sector

Con todo, cabe destacar que, si Mercadona es capaz de incrementar de esta forma los salarios de sus trabajadores, se debe a que es la empresa líder del sector. Como hemos informado en Libre Mercado, la cadena de supermercados que preside Juan Roig alcanza ya una cuota de mercado de casi el 30%, aumentando la distancia con respecto a sus competidores. En este sentido, lo cierto es que, si Mercadona gana más cuota de mercado es porque los consumidores valoran cada vez en mayor medida los servicios que ofrece. De este modo, la cadena de supermercados gana más porque maximiza el beneficio de los consumidores.