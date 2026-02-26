Los estragos del SMI: los autónomos dejan de contratar y se hunde el empleo doméstico y en el campo

El Gobierno ha oficializado este mes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2026. Este sueldo artificial se elevará este año hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que supone 37 euros más al mes para el empleado, que serían 518 euros más al año.

Eso sí, según los cálculos de la CEOE, los empresarios tendrán que sumar a esos 518 euros otros 172 euros más al año en concepto de cotizaciones sociales a cargo de la empresa.

"Yo hoy le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más" reclamó Pedro Sánchez la semana pasada, en el acto de la firma de la subida del SMI. Como novedad, el presidente del Gobierno acudió al encuentro junto a Yolanda Díaz y los sindicatos. El acto no contó con la presencia de la CEOE, que como suele ser habitual, está en contra de nuevos aumentos de los costes empresariales.

"Muy bien, Yolanda"

A pesar del rotundo rechazo de las patronales de empresarios a la medida, la ministra de Trabajo sorprendió con unas declaraciones en las que afirmaba que "la gran mayoría" de empresarios la felicitan por la calle por subir el SMI.

"Quiero salvar a los empresarios. La gran mayoría de los empresarios españoles... voy por la calle estos días y me dicen muy bien, Yolanda, por subir el salario mínimo" aseguró Yolanda Díaz la semana pasada.

En el Gobierno presumen de que desde que Sánchez llegara a Moncloa han aprobado "ocho subidas del Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2018, lo que supone un incremento acumulado del 66%". Así, el SMI "ha pasado de 735 euros al mes en 2018 a los 1.221 en 14 pagas en 2026".

Los autónomos dejan de contratar

Como ya hemos publicado en Libre Mercado, aunque la subida del SMI suponga un beneficio inmediato para los trabajadores sujetos a esa cuantía, su aplicación genera efectos perniciosos entre los sectores o colectivos más sensibles a su aplicación.

Ejemplo de ello son los autónomos con empleados a su cargo o el empleo del sector agrícola y doméstico, donde es más habitual cobrar el SMI, ya sea porque tienen empleadores con pocos márgenes de beneficio y/o porque recurren a mano de obra poco cualificada.

En el caso de los autónomos, los resultados son demoledores. Y es que, según los datos publicados por la patronal de trabajadores por cuenta propia ATA, el número de autónomos que ejercen de empleadores se ha reducido en 36.537 personas en los últimos 7 años. Como se ve en la siguiente tabla, se hunden los autónomos con todo tipo de empleados, sobre todo, en el caso de los que tienen un empleado a cargo (un 10,2% menos).

"El aumento de trabas y cargas administrativas, el incremento de costes laborales y de Seguridad Social, la asfixia fiscal está provocando una pérdida de autónomos que crean empleo Y aún hay quien dice que a los autónomos les va como un cohete y que tienen beneficios empresariales" denunciaba hace unos días su presidente, Lorenzo Amor.

Agricultura y servicio doméstico

La caída del empleo en la agricultura y entre las empleadas de hogar también resulta significativa durante todos estos años de subidas del SMI. En el caso del campo, hay 127.905 afiliados menos en enero de este año respecto a enero de 2019. Dentro del régimen de las empleadas de hogar, este sector ha perdido 62.784 empleos durante ese tiempo.