Los Premios Aequalitas reconocen a cinco mujeres que han transformado el panorama social y económico español

La Confederación Sindical Independiente Fetico ha celebrado la décima edición de sus Premios Aequalitas 2026, un reconocimiento que cada año, en torno al Día Internacional de la Mujer, homenajea a aquellas personas que han contribuido de forma destacada a la igualdad real y efectiva. En esta ocasión, el sindicato ha ampliado el alcance de estos premios hasta cinco categorías que reflejan la transversalidad del compromiso por los derechos de las mujeres en diferentes ámbitos de la vida pública.

Antonio Pérez Rodríguez, secretario general de Fetico, quien realizó la apertura del evento, subrayó que los Premios Aequalitas nacieron con el ánimo de visibilizar lo que a menudo permanece invisible. "Este reconocimiento no es protocolario, es una idea asentada en el interior y la esencia del sindicato. La igualdad real se construye desde el consenso, desde el diálogo, porque el sectarismo y el conflicto solo fomentan la precarización".

Galardones

El Premio Aequalitas Transformadora fue para Ana Redondo García, ministra de Igualdad, quien dedicó este reconocimiento a todas "las mujeres que en entornos laborales o personales y en redes sociales son vilipendiadas y hostigadas, porque somos muchos y muchas más las que creemos en la igualdad y luchamos por ellas".

El reconocimiento Aequalitas Influyente fue para la presidenta de la Fundación CEOE y exministra de Empleo, Fátima Báñez García, de quien se reconoció su "decidido impulso por promover políticas de igualdad, tanto desde el sector público como desde el privado".

Para destacar el rol femenino de alto impacto en la sociedad, el Premio Aequalitas Social se entregó a la secretaria general de la Fundación ONCE, Virginia Carcedo, por "su trabajo y capacidad para no dejar a nadie atrás". En sus palabras, "el papel de las empresas es clave, pero el de los sindicatos es fundamental, entender la discapacidad y la situación de las personas vulnerables en el trabajo es clave para avanzar en derechos, y son los pequeños detalles los que cambian las cosas".

El Premio Aequalitas Referente fue entregado a Inés Arrimadas, exlíder de Ciudadanos y exdiputada en el Congreso de los Diputados, quien indicó que la "igualdad no es una cuestión de ideologías y va mucho más allá, se trata de derechos y avanzar como sociedad".

Asimismo, el Aequalitas Comunicación lo recibió la periodista Noor Ben Yessef, quien puso el acento en la necesidad de "romper barreras y de hacer de la igualdad una bandera para avanzar en este camino, en el que desde el periodismo seguiré destacando la figura de más mujeres".

Ediciones pasadas

Desde que en 2016 Fetico inaugurara los Premios Aequalitas con Pilar Aranda Ramírez, primera mujer rectora de la Universidad de Granada, los galardones han recorrido un camino que refleja la evolución de la agenda de igualdad en nuestro país. En las últimas ediciones, los Aequalitas han reconocido a diversas personalidades de la política, la economía y la labor social.

En 2022, el galardón reconoció a Irene Montero, entonces ministra de Igualdad. Un año después, en 2023, fue Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular y portavoz en el Congreso, quien recogió el premio, subrayando "el carácter transversal y no partidista de los Aequalitas". La edición de 2024 reconoció a Cristina Delgado, presidenta y fundadora de WIR (Women in Retail), plataforma de referencia para el liderazgo femenino en el sector comercial. Y, en 2025, el galardón fue para Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga F y vicepresidenta de la Real Federación Española de Fútbol, por su papel en la profesionalización y consolidación del fútbol femenino.

"En el sindicato entendemos la igualdad como un hilo conductor, que atraviesa nuestra misión y nuestro trabajo diario. Estos reconocimientos ponen en valor a estas mujeres referentes que son faros para la representación de todas las personas trabajadoras", añadió Ester Ramírez, responsable del área de Igualdad y Diversidad en Fetico.

La edición de 2026 ha representado un salto cualitativo para Fetico, ya que, por primera vez se han entregado cinco categorías, "una apuesta por reflejar que la igualdad real no se construye desde un solo escenario y debe entenderse desde múltiples entornos".