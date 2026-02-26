Red Eléctrica (Redeia) no incluye provisiones por el apagón: "Entendemos que no vamos a ser responsables"

Redeia, matriz del operador del sistema eléctrico de España, Red Eléctrica, ha presentado sus cuentas este jueves con el anuncio de que logró un beneficio neto de 505,6 millones de euros en 2025, un 37,2 % más en comparativa interanual.

Según los datos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado bruto de explotación o ebitda ha repuntado un 4 %, hasta los 1.258,3 millones. Mientras, el resultado neto de explotación o ebit ha avanzado un 6 %, hasta los 806,8 millones.

Un dato llamativo de las cifras ofrecidas por la compañía ha sido que ha decidido no dotar ninguna provisión por el apagón del pasado 28 de abril en previsión de posibles indemnizaciones por las pérdidas que originó el incidente, sobre el que el operador y las eléctricas continúan dando versiones opuestas.

La compañía considera que no es "probable" que el apagón implique la salida de recursos del grupo en el futuro, aunque la estimación podría verse modificada, indican, cuando concluyan investigaciones pendientes, como la de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el informe técnico de los operadores y reguladores europeos (Entso-E). En la actualidad, dice la compañía, "no es posible cuantificar de forma objetiva el importe derivado de reclamaciones por daños porque tales reclamaciones todavía no se han recibido por un importe significativo, no habiendo transcurrido aún el plazo de prescripción para su ejercicio".

En la conferencia de los directivos de Redeia, la presidenta, Beatriz Corredor, ha invocado los informes conocidos hasta ahora, y el suyo propio, que a su juicio "especifican sin ninguna duda cuáles fueron los diferentes incidentes" que desembocaron en el apagón. "La red de transporte no falló en ningún momento, se practicaron más de 7.000 maniobras en remoto, sin fallos", ha insistido, "la parte que corresponde a Red Eléctrica se cumplió en todo momento". Sin aludir a la cuestión clave en lo que pasó el 28 de abril, la planificación y si había insuficiente energía síncrona en la zona cero como denuncian las eléctricas, Corredor ha insistido en que "se ha acreditado que no se incumplió ninguna normativa vigente".

"Por eso no hemos hecho ninguna provisión de fondos: no entendemos que vayamos a ser responsables", ha señalado Corredor, que ha vuelto a apuntar a las empresas, a quienes viene acusando de desconexiones indebidas o de un deficiente control de la tensión. "No podemos asegurar que todos los agentes lo hicieran", ha dicho, "cumplimos la normativa de forma muy estricta", ha dicho.

Sobre lo que van a hacer para que no vuelva a pasar, ha señalado la incorporación de "sistemas de gestión" que "van a redundar en una operación del sistema resiliente", siempre que se "garantice que el resto de agentes del sector cumplen".

En lo que respecta a las inversiones, el grupo incrementó en 2025 un 40,4% las destinadas a la red de transporte y la operación del sistema eléctrico, hasta los 1.551 millones de euros. La partida destinada por REE al desarrollo y refuerzo de la red de transporte se ha incrementado en 448 millones, llegando así a los 1.424 millones de euros. El resto de los 1.551 millones de euros se destinó a la operación del sistema y a la construcción de la central de Salto de Chira en Gran Canaria.

El conjunto de inversiones de Redeia ascendió a 1.626 millones de euros, según la empresa, un 38,7% más respecto a 2024. En este ejercicio se formalizó la venta de la participación de Redeia en Hispasat por un importe de 725 millones de euros, sin impacto en la cuenta de resultados de 2025 en función de los acuerdos contractuales.

Corredor mantiene su sueldo

Las cuentas también hacen alusión al abultado sueldo de la presidenta de Redeia: Beatriz Corredor percibió un sueldo de 546.000 euros en 2025, la misma cantidad que en 2024.

Corredor lleva cinco años percibiendo el mismo sueldo anual, 546.000 euros. El año 2021 fue el primer ejercicio completo de Corredor al frente del grupo, ya que en 2020 accedió al cargo de presidenta no ejecutiva a finales de febrero. En aquel año ganó 464.000 euros. De la retribución total percibida por Corredor en 2025, un total de 530.000 euros correspondieron a retribución fija, mientras que 16.000 euros fueron dietas por su asistencia a las reuniones del consejo.