Telefónica sale de BBVA con la venta de su participación por 608 millones

Telefónica se desprendió en 2024 de su participación del 0,77% en el capital social de BBVA por 608 millones de euros, según consta en el informe financiero anual de la operadora.

La salida de Telefónica de BBVA ha reportado al grupo de telecomunicaciones unas plusvalías de 335 millones de euros. Con esta operación, Telefónica sale de BBVA después de un cuarto de siglo en su accionariado.

A 31 de diciembre de 2024, Telefónica mantenía una participación en BBVA valorada en 417 millones de euros, equivalente al 0,77% del capital social de la entidad.

Durante 2024, la compañía vendió íntegramente esta posición. La desinversión, junto con la liquidación de los derivados asociados, supuso una entrada de caja de 608 millones de euros, así como la reclasificación a reservas de 119 millones de euros de beneficio procedente de la valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.

Además, en 2024, Telefónica completó la venta de la participación del 0,59% que mantenía en el capital social de China Unicom (Hong Kong), por un importe agregado de 147 millones de euros. Como consecuencia de dicha operación, se reclasificaron a ganancias acumuladas 110 millones de euros de pérdidas derivadas de la valoración de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.

Salida de José María Abril

Por su parte, el pasado martes se conoció que BBVA abandonará el consejo de Telefónica con la salida de José María Abril. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que la salida de Abril se debe a que el banco considera que la inversión no es "estratégica".

De este modo, José María Abril no renovará su mandato en el consejo de administración de Telefónica y será sustituido por la directiva australiana Jane Thompson, que será nombrada consejera independiente en la próxima junta.

Abril formaba parte del máximo órgano de gobierno de Telefónica desde julio de 2007, y su mandato, renovado en abril de 2022, concluye en esta convocatoria. Era el consejero con más años en el cargo después de Isidro Fainé Casas, en representación de CriteriaCaixa.

BBVA tiene alrededor del 5% de las acciones de la operadora y se requiere un porcentaje mayor para contar con un consejero dominical, según las normas de gobierno corporativo de las empresas cotizadas en España, que establecen una presencia mínima del 6,6%. BBVA tiene un 5,007%.